ЦСКА 1948 няма намерение да влиза в битка с Левски, ЦСКА и Лудогорец за бразилец от Втора лига

03 ноември 2025, 10:01 часа 152 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 няма никакво намерение да влиза в битка с Левски, ЦСКА и Лудогорец за правата на един от най-добрите играчи в родната Втора лига. Става въпрос за бразилското крило на Вихрен Сандански - Лео Пимента. Както е известно, кариоката прави отличен сезон във второто ниво на българския футбол и с доброто си представяне хвана окото на грандовете у нас. Очаква се по време на зимния трансферен прозорец Пимента да смени клубната си принадлежност.

ЦСКА 1948 има други приоритети 

Наскоро се заговори, че ЦСКА 1948 има сериозен интерес към Лео Пимента и може да опита да го вземе през зимата. Оказа се обаче, че тимът от Бистрица няма намерение да привлича бразилеца. Това потвърди финансовият благодетел на „червените“ Цветомир Найденов. Той използва социалните мрежи, за да обяви, че трансферната цел пред неговия отбор е съвсем друга. „Поредната партенка. Момчето е добър футболист, но нашата трансферна цел е друга. Нали, Хубси?“, написа Цветомир Найденов.

Поредната партенка … 😊👍 Момчето е добър футболист, но нашата трансферна цел е друга 😉 Нали, Хубси ? #ЦСКА #работимграмотно

Posted by Tzvetomir Naydenov on Saturday, November 1, 2025

Лео Пимента се представя много силно във Втора лига 

Лео Пимента пристигна във Вихрен през лятото на 2025-та. 25-годишният футболист играе на поста дясно крило като до този момент има на сметката си общо 14 мача за тима от Сандански във всички турнири. В тях фланговият футболист е реализирал седем попадения, а също така е направил и една асистенция. Бразилецът има договор с Вихрен до лятото на 2027 година.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
