Украйна превърна войната в гейминг: 40 точки за унищожен танк, 12 - за убит руски войник

Украинското правителство въведе точкова система за стимули в армията, на практика превръщайки в игра войната, подпалена от Русия. Екипажите на дронове получават точки за успешни атаки и убити врагове, като натрупаните дивиденти им позволяват да закупят украинско оборудване чрез вътрешния магазин за оръжия Brave1 Market. Brave1 е обединена координационна платформа за отбранителни технологии, поддържана от изпълнителната власт. Украински официални лица твърдят, че тази конкуренция помага за поддържане на мотивацията на войниците, съобщава The New York Times.

Още: Война като видеоигра: AI навлиза все повече в украинските дронове, но носи и опасности

Заловен руски войник плюс дрон - джакпот

Ранил си руски войник? Осем точки. Убиваш един? Това е достатъчно за 12. Руски оператор на дрон ти носи повече - 15 точки за раняване и 25 за ликвидиране. Залавянето на жив руски войник с дрон е джакпотът - 120 точки, пише изданието.

Колкото повече точки спечели дадена бойна единица, толкова по-добро оборудване може да закупи, което гарантира, че ресурсите се разпределят към екипите, които ги използват най-добре. Това е дигитална версия на традиционните награди за войници като медали и повишения, която осигурява незабавно удовлетворение, докато печалбите се използват за военни цели.

"Това ни помага да спрем врага. Ако дава допълнителна мотивация на нашите военни, ще се радваме да подкрепим тази програма", казва министърът на дигиталните технологии Михайло Фьодоров.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Още: Тръмп не обмисля изпращане на ракети "Томахоук" на Украйна

В състезанието участват над 400 екипа с дронове. Някои пехотни единици, които не разполагат с пълноценни екипажи на дронове, са създали такива, за да могат да използват системата с точки и да печелят оборудване.

Унищожените превозни средства на врага също носят точки

В надпреварата се присъждат точки за поразяване както на руски войници, така и на техните превозни средства. За унищожаването на руска система за многократно изстрелване на ракети могат да се спечелят до 70 точки. За фатален удар по танк се дават 40 точки, а за повреждането му – 20.

Командирът на полка „Ахил“ Юрий Федоренко казва, че украинските военни убиват или раняват сериозно до 25 000 руски войници на месец. Това е приблизително същият брой новобранци, които Москва мобилизира месечно, твърди той. За да постигне това, Украйна се нуждае от поне два атакуващи дрона за всеки руски пехотинец - т.е. поне 50 000 на месец.

Още: Танк-таралеж, подобен на четка за тоалетна: Руска военна иновация (ВИДЕО)

Украински военни спорят за точките

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

И командири, и войници казват, че вече са мотивирани да унищожават руско оборудване и да убиват руски войници. "Ние сме фокусирани върху унищожаването на врага, върху реални цели, върху изпълнението на мисията. Отиваме там, където има нужда от нас, а не преследваме точки", казва командир на дронове с позивна "Стан". Състезанието обаче си е мотивиращо - подтиква операторите на дронове да се състезават кой пръв ще порази целта.

Още: Песков пак със знак, че Русия не търси истински мир в Украйна. Най-новото от Покровск (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разбира се, имаше моменти, в които спорехме в чата за точките. Например, когато дадено превозно средство беше ударено и няколко единици го атакуваха, спорехме кой всъщност го е уцелил", допълва "Стан".

Все още обаче има някои недостатъци – все пак това е нова система. Някои командири на единици казват, че новите дронове не пристигат достатъчно бързо, а войници се оплакват, че унищожават ценно руско оборудване, което не струвало нито една точка, пише The New York Times.

Още: Геймингът като суперсила: 7 начина да промениш света около теб