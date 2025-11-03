50 Cent за хитовете с изкуствен интелект: Ако не можеш да го победиш, работи с него

Мненията сред музикантите за използването на генеративен изкуствен интелект (AI) в музиката са силно противоположни. Gunna смята, че това е неизбежно и иска да подпише договор с AI изпълнител, както вече направи Timbaland, а will.i.am си представя виртуални битки между Jay-Z и Black Thought, певицата Kehlani открито изразява отвращение от надигащата се вълна на интерес към AI.

Борбата срещу технологиите

Рапърът 50 Cent обаче приема, че борбата срещу технологията е безсмислена. Наскоро той публикува две свои класики — „21 Questions“ и „God Gave Me Style“ — преработени чрез изкуствен интелект в стил Motown. Макар някои фенове да определиха експеримента като „кичозен“, 50 Cent твърди, че целта му е да достигне до нови слушатели.

„Много харесвам тези песни! Това ще достигне до хора, които съм пропуснал. Някой, който не е разбрал какво исках да кажа, може да го усети сега в този формат. Ще каже: „О, ще си го пусна пак!“, заяви той пред Complex.

„Трябва да създаваме бизнеси, които да работят с него, да се развиват заедно с него – защото напредъкът няма да спре“, каза рапърът.

Рапърът е впечатлен и от качеството на генерираните гласове:

„Не знам откъде AI взема тези гласове, но са страхотни! Ако тези изпълнители бяха излезли в онова време, щяха да са конкуренция на най-добрите.“

50 Cent смята, че е по-разумно да се търси сътрудничество с изкуствения интелект, вместо да се отрича неговото влияние:

„Не обичам битки, които не мога да спечеля. Не можеш да победиш AI. Трябва да създаваме бизнеси, които да работят с него, да се развиват заедно с него – защото напредъкът няма да спре.“

Някои негови фенове дори го защитиха, подчертавайки, че AI не може да замени таланта му като автор на песни.

„Това доказва колко добър композитор е 50. Добре написаната песен звучи чудесно, независимо от мелодията“, коментира един от тях.