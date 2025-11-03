Кръвта вода не става: Внукът на Ози Озбърн също отхапа главата на прилеп (ВИДЕО)

Внукът на Ози Озбърн вече върви по стъпките му. Дъщерята на рок звездата Кели Озбърн сподели видео в TikTok, на което 2-годишният ѝ син Сидни е облечен с блуза с дълъг ръкав със скелет и панталони в същия стил. Обут с червени каубойски ботуши, Сидни държи в ръцете си плюшен прилеп и я хапе по главата. Той я откъсва, пуска главата в ръцете си, усмихва се и се смее. "Научих се от най-великия татко!", написа Кели под видеото, позовавайки се на скандалния момент от концерта на баща си през 1982 г., когато той откъсна главата на жив прилеп на сцената. На заден план във видеото звучи известната песен на Ози "Crazy Train".

Почти три години преди семейството му да обяви смъртта му на 76-годишна възраст на 22 юли, рок звездата от Black Sabbath размишляваше върху инцидента с прилепа по време на интервю за "PEOPLE". "Знам, че когато накрая напусна този свят, ще кажат: "А, човекът, който отхапа главата на прилепа – днес се присъедини към прилепите", каза Ози. "Искам да кажа, че съм постигнал доста в живота си, но хората само ме питат: "Ози, какъв е вкусът на прилепите? Беше ли мъртъв?" Но ще ви кажа нещо – когато ми направиха ваксина против бяс, не се усмихвах."

Внук и дядо - най-добри приятели

Ози имаше близки отношения с внука си Сидни. През май Кели разговаря с "PEOPLE" и сподели, че синът ѝ е бил "най-добър приятел" с рок легендата. "О, Боже, те са най-добри приятели", каза Кели за сина си и баща си. "Така че любимото ми време от деня е нощта, защото Сидни ме оставя и си ляга с мама и татко, защото в момента живея в тяхната къща, докато моята се ремонтира. И той отива и си ляга при тях, и заедно гледат анимационни филми, и това е най-сладкото нещо на света. Трябва буквално да го издърпам оттам", продължи тя.

