Еврото е с невиждан скоро курс към долара

Курсът на еврото е на невиждани скоро нива спрямо щатския долар, много под нивото от 1,16 в началото на седмицата. В края на миналата Европейската централна банка реши да не променя основните лихви, докато Федералният резерв понижи американските. През септември еврото беше достигнало много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,154 долара или под курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1554 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 31 октомври, когато беше на ниво 1,1527 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.