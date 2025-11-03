Четирикратен шампион на Сърбия с Цървена звезда е вариант за нов треньор на Лудогорец. Както е известно, ръководството на „орлите“ усилено търси опитен специалист, който да поеме тима след уволнението на Руи Мота. Става въпрос за 55-годишния Владан Милойевич. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Лудогорец все още не финализирал раздялата с доскорошния си наставник, като двете страни водят преговори за неустойката на португалеца и екипа му. Очаква се в следващите дни този въпрос за бъде решен и Мота официално да си събере багажа.

Владан Милойевич в момента е без работа

Владан Милойевич в момента е свободен, след като наскоро подаде оставка като треньор на Цървена звезда. Наставникът напусна поста си заради незадоволителни резултати и отпадането от Пафос в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. В кариерата си сърбинът е водил два пъти „звездашите“ като печели титлата на страната през сезони – 2017/18, 2018/19, 2023/24 и 2024/25. Той също така двукратен носител на Купата на Сърбия с местния гранд. Милойевич е бил начело и на Чукарички, Омония Никозия, Паниониос, Ал-Ахли, АЕК Атина, Ал-Етифак, АПОЕЛ Никозия и Аполон Лимасол.

Ръководството на Лудогорец няма да жали средства

Ръководството на Лудогорец е категорично, че няма да жали средства, за да привлече качествен треньор, който да успее да вдигне отбора на крака и „орлите“ да могат да се борят отново за титлата в Първа лига, както и за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Наскоро се заговори, че разградчани имат интерес и към бившите наставници на Овиедо и Бенфика – Велко Паунович и Бруно Лаже. Първият обаче пое националния отбор на Сърбия и няма как да акостира в Лудогорец, докато вторият иска доста сериозна заплата.

