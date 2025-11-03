Звезда на Лудогорец ще отсъства поне до края на годината

Вчера Лудогорец записа пореден разочароващ резултат в Първа лига като направи равенство 0:0 с Черно море. Последната победа на „орлите“ в първенството беше на 28 септември срещу Монтана с 3:0. В шампионата разградчани са на 4-то място с 24 точки. Толкова имат „моряците“, които са пети. Лошите новини за шампионите не спират, след като стана ясно, че Бернард Текпетей ще отсъства поне до края на годината.

Бернард Текпетей ще отсъства два-три месеца

Временният треньор на Лудогорец Тодор Живондов каза, че крилото е със спукана скула и няма да играе два-три месеца: „Със сигурност има проблем, ще отсъства два или три месеца. Не съм говорил още с доктора, но мисля, че има спукана скула. Това значи, че го загубихме до края на годината. Няма да играе с Ференцварош“. След гостуването в Унгария за „орлите“ до края на годината следват мачове с Арда, Септември, Селта Виго, Ботев Враца, Добруджа Славия, ПАОК и отложената среща от шестия кръг на Първа лига с Берое.

Лудогорец още не е намерил заместник на Руи Мота

Разградчани ще играят и 1/8-финал за Купата на България, но съперникът още не е известен. В Първа лига Лудогорец има 6 победи, 6 равенства и 1 загуба от 13 мача. Загубата дойде в 13-тия кръг от ЦСКА 1948 в драматичен мач, завършил 4:5. След първата загуба в шампионата „орлите“ освободиха старши треньора Руи Мота, но още не са намерили негов заместник. В Лига Европа Лудогорец е на 26-то място с три точки от 3 мача – 1 победа и 2 загуби. 24-тото място в класирането на основата фаза на Лига Европа е последното, което дава право на участие в елиминациите.

