Обрат с цената на петрола след решение на ОПЕК

Цената на петрола се повиши в първата за седмицата сутрешна азиатска търговия, след като страните от Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) решиха да отложат планираното увеличение на добивите през първото тримесечие на следващата година. Това решение на картела намали опасенията от свръхпредлагане на пазара, предаде Ройтерс. Слабите производствени данни от Азия обаче, ограничиха поскъпването на петрола.

Цените

Фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поскъпнаха с 24 цента или 0,37 на сто до 65,01 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол се покачиха с 21 цента, или 0,34 на сто до 61,19 долара за барел.

Вчера ОПЕК+ съобщи, че през декември ще увеличи добивите с 137 000 барела дневно, както през октомври и ноември. но групата реши да спре увеличенията на производството през януари, февруари и март 2026 г., поради сезонни фактори.

Според Уорън Патерсън, ръководител на звеното за анализ на суровини в нидерландската банкова група ING, решението отразява признаване на значителния излишък на пазара, очакван в началото на следващата година.

Хелима Крофт от RBC Capital отбеляза, че Русия остава основен фактор на несигурност, след като САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл", а украински атаки срещу енергийна инфраструктура, включително срещу черноморското пристанище Туапсе, продължават.

През октомври и двата основни сорта петрол поевтиняха с над 2 на сто, като "Брент" достигна петмесечно дъно на 20 октомври. Анализатори очакват цените да останат стабилни, тъй като повишеният добив на ОПЕК+ и слабото търсене компенсират геополитическите рискове, показва проучване на Ройтерс.