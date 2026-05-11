Тази любима сутрешна напитка забавя стареенето

Възрастта ви не се измерва само с броя на годините, които сте живели. Съществува и биологична възраст, която показва как тялото ви се променя с течение на времето и как тези промени влияят на риска от хронични заболявания като рак или сърдечни заболявания.

За разлика от хронологичната възраст, можете да повлияете на биологичната си възраст, тъй като тя се влияе от начина на живот и фактори на околната среда, като например диета, сън и стрес. Една популярна сутрешна напитка може да има значително положително въздействие върху стареенето ви, пише Eating Well.

„Храната, която ядем, влияе върху оксидативния стрес, възпаленията, митохондриалната функция и дори генната експресия, всички от които са ключови двигатели на биологичното стареене“, казва Моник Ричард, регистриран диетолог и специалист по хранене.

„Изследванията постоянно показват, че диетите, богати на фитонутриенти и антиоксиданти, като например растителната диета, подпомагат обновяването и устойчивостта на клетките, докато нискокачествените, силно преработени храни могат да ускорят стареенето и да увеличат риска от хронични заболявания. С други думи, това, което ядем и пием, е важно и за мнозина този избор започва с чаша кафе сутрин“, добавя тя.

Кафето, след водата, е най-популярната напитка в света и част от ежедневието на много хора. Но освен че осигурява кофеинов тласък, тази напитка е свързана и със забавяне на биологичното стареене.

„Умерената консумация на кафе е свързана с намален риск от няколко хронични заболявания и може да играе роля в дълголетието“, посочва Ричард.

Как кафето помага за забавяне на стареенето?

„Кафето може да бъде източник на полезни антиоксиданти и съединения като хлорогенни киселини, тригонелин, дитерпени и меланоидини, които могат да поддържат метаболитното и сърдечно-съдовото здраве“, казва Ричард.

Съединенията в кафето влияят на митохондриалната функция и могат да имат благоприятен ефект върху оксидативния стрес. Кафето може също да помогне при възпаления и да намали риска от хронични заболявания, което се дължи на неговите съединения, които намаляват възпалителните маркери.

Освен това, кафето поддържа дължината на теломерите, структури, които защитават нашата ДНК. Когато теломерите се скъсяват, ДНК се уврежда, което допринася за възпаления и други промени, свързани със стареенето.

„Консумацията на кафе е свързана с по-дълги теломери, дори когато самият кофеин не се взема предвид“, обяснява Кели Бърджис, регистриран диетолог.

Въпреки че някои резултати от изследванията са противоречиви и продължават допълнителни проучвания, пиенето на кафе е доказано полезно за определени групи от населението, като например хора с психични разстройства, които влияят на продължителността на живота.

Някои изследвания показват, че кофеинът има положителен ефект върху психичното здраве, като подобрява когнитивните функции, продължителността на вниманието и времето за реакция, особено при по-възрастни хора.

Приемът на кофеин от кафето е свързан и с намалено натрупване на протеинови фрагменти, които са свързани с болестта на Алцхаймер. Освен това, консумацията на кафе може да има защитен ефект срещу депресия, важен фактор, допринасящ за скъсяване на здравословния живот.

Какво друго можете да направите за дълголетие?

Процесът на стареене се влияе както от генетиката, така и от начина на живот. Въпреки че не можете да промените генетиката си, можете да коригирате навиците си, за да подобрите здравето си и да намалите биологичната си възраст.

„Важно е да запомните, че това, което работи за един човек, може да не е задължително да работи за друг, поради което работата с регистриран диетолог-нутриционист е изключително ценна“, казва Ричард.

„Фокусирането върху постоянството, а не върху съвършенството, е ключово. Всичко, което консумираме, от храна и напитки до времето пред екрана и токсините от околната среда, влияе върху клетките ни и цялостното ни здраве. Започнете с малки промени, които можете да направите още днес“, добавя тя.

Физическата активност е ключова за здравословното стареене.

„Комбинирайте силови тренировки, аеробни упражнения и редовна ежедневна активност, за да подпомогнете здравето на сърцето, мобилността и метаболитната функция“, съветва Джуди Чодиркер, регистриран диетолог.

Активността е важна за психичното здраве, намалява стреса, предотвратява загубата на мускулна маса и сила, поддържа костната плътност и подобрява баланса, което предотвратява падания и фрактури.

Сънят е от решаващо значение за здравето и играе важна роля в процеса на стареене.

„Получаването на достатъчно качествена почивка всяка вечер подпомага възстановяването и регенерацията на тялото“, казва Бърджис.

Липсата на сън може да причини промени в клетките и тъканите, които влияят негативно на биологичната възраст. Препоръчително е да се стремите към седем до девет часа непрекъснат сън, като си лягате и се събуждате приблизително по едно и също време всеки ден.

„Консумацията предимно на пълноценни и минимално преработени храни помага за защитата на тялото и подпомага по-здравословното стареене“, посочва Бърджис.

Простите промени могат да имат голямо влияние, като например замяната на пакетираните закуски с плодове и ядки или решението да се готви вечеря у дома веднъж седмично.