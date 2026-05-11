Муцунски хленчи срещу България в Брюксел, но никой не му обръща внимание

Министърът на външните работи Тимчо Муцунски изпраща едни и същи съобщения в Брюксел, но никой не му обръща внимание, гласи публикация в македонскате медия "Рацин". Посланието му, разибра се, са насочени срещу България. Муцунски посочва, че Северна Македония иска справедлив, предвидим и меритократичен подход, напредък, основан на резултатите, а не на "политически условия, които се променят от година на година".

Това е теза на властта в Скопие, че България има нови и нови условия, а истината е, че самата Северна Македония се е съгласила да впише българите в конституцията си, за да започне преговорите и това е част от преговорната рамка с ЕС.

Неслучайно, изданието обръща внимание, че подобна формулировка звучи силно в Скопие, но в Брюксел реалността остава същата.

Македонските медии и македонските управляващи обаче твърдят, че конституционните промени и българският въпрос продължават да бъдат основна пречка за отварянето на следващата фаза от процеса на присъединяване. ОЩЕ: "Не сме готови за конституционни промени": Муцунски де факто каза, че Скопие няма готовност за ЕС

Брюксел не изоставя темата за разширяването

В началото на заседанието на Съвета Калас заяви, че сътрудничеството срещу хибридните заплахи ще бъде обсъдено с министрите от региона, но че се очакват реформи от страните кандидатки, за да продължи разширяването.

Македонската медия стига до извода, че Брюксел не изоставя темата за разширяването, но според нея "не показва никаква готовност да отвори македонската блокада по начин, който би променил същността на договорената рамка". ОЩЕ: Вайц към Северна Македония: Включването на българите в македонската конституция е задължително условие