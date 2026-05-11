Македонците в Гърция имат претенции за език: Имало ги още през 1913 г.

Партията на етническите македонци в Гърция "Дъга" чака вече седем години отговор от Вселенския патриарх във връзка с искането за въвежданета на служби на македонски език в северната част на Гърция, предаде македонската медия "Вечер". Реакцията на тази партия дойде след неотдавнашното обръщение на Вселенския патриарх към гръцкия парламент. В обръщението, което е първото му пред пленарното събрание от 27 години насам, той изпрати послание за мир и единство.

В писмо, изпратено преди седем години, македонците поискали от Вселенския патриарх да има църква в Гърция, в която службите да се извършват на македонски език.

"Молим за църква на нашия роден съвременен македонски език, който принадлежи към по-широкото семейство южнославянски езици, азбуката, изобретена от светите светци Кирил и Методий. По-конкретно, желаем Божествената литургия да се провежда на съвременен македонски език поне в някои недели в районите на Гърция, където ние, православните християни, етнически македонски гръцки граждани, живеем - заявява Павле Воскопулос-Филипов в писмото си.

Въпросът за съществуването на македонско малцинство в Гърция обаче е изключително спорен и политизиран. Гърция официално заявява, че такова малцинство не съществува, докато от Република Македония и някои неправителствени организации твърдят, че в Северна Гърция (Егейска Македония) има македонско малцинство.

Претенции за македонци преди 1934 г.

В обръщението си Воскопулос обяснява, че за съжаление, "местните македонски православни християни са имали много ограничения в обществения живот след 1913 г. поради гонения и забрани, въпреки че македонска нация не съществува преди 1934 г.

Припомняме, че тя е създадена след решение на Коминтерна след тази година, като целта е била да се създаде самостоятелна идентичност, различна от българската.

Воскопулос добави, че след ратифицирането на Преспанското споразумение между Гърция и Република Северна Македония, те смятат, че е време да се сложи край на несправедливостта спрямо местното малцинство македонци. ОЩЕ: Мицкоски откри спорен паметник в Албания в нарушение на Преспанския договор (СНИМКИ)