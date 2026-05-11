Бетониране на корупционния модел? Нова зам.-министърка в МОН уличена в конфликт на интереси за милиони евро пари

Новоназначената за заместник-министър на образованието Ася Панджерова е замесена в скандал с конфликт на интереси при усвояването на евросредства по европейската програма за международен образователен обмен "Еразъм+" през 2017 и 2018 г., пише Mediapool. При схемата над 1.6 млн. евро са насочени към организации и фирми, свързани с близки до Панджерова лица. Въпреки установените нарушения и последвалото връщане на средства към Европейската комисия, институциите в България така и не стигат до персонална отговорност. На този фон тя е назначена от премиерът Румен Радев за зам.-министър точно в образователното ведомство.

Предисторията - всичко започва със сигнал на група служители на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който по онова време управлява т. нар. "Програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа". Годишният бюджет на програмата, който ЦРЧР е разпределял е в размер на 45 млн. евро. По онова време Ася Панджерова е оценител на проекти към Центъра. Схемата за злоупотреба със средства, в която е замесено името ѝ, засяга 12 проекта и фирмите на нейния бъдещ съпруг Димитър Кръстев, финансирани с около 1 621 899 евро.

Според публикация на "Сега" Кръстев е бил представян като "международен" партньор на проектите чрез фирмите си, регистрирани в Лондон. В схемата участвали и неговият баща, а понякога и неговата майка като управители на сдружения - бенефициенти по програмата.

Конфликт на интереси

По случая текат паралелни проверки от отдела "Акредитация, мониторинг и проверки" към самия Център, Дирекция "Одит на средствата от ЕС" (ОСЕС) към финансовото министерство и Европейската служба за борба с измамите OLAF. Становището на дирекция "Одит на средствата от ЕС" гласи, че "проектите, оценявани от Ася Панджерова, са оценени в ситуация на конфликт на интереси и не би трябвало да бъдат финансирани".

То обаче няма тежест без прокуратурата и КПКОНПИ да са доказали нарушението. Прокуратурата отказва да образува досъдебно производство, а КПКОНПИ смята, че случаят не е нейна работа, защото Панджерова не е на висша публична длъжност. Така, на първо време, в неизгодна позиция се оказват само неудобните и Дирекция "Акредитация, мониторинг и проверки" към Центъра за развитие на човешките ресурси е закрита, а нейни служители освободени.

Още бизнес имена

Междувременно Ася Панджерова сключва брак с Димитър Кръстев на 31 юли 2018 г., като по информация на "Сега" техни кумове са били Ветко и Маринела Арабаджиеви. Няколко години по-късно - през 2021 г. става ясно, че последствия от схемите на Панджерова и Кръстев със средствата по "Еразъм+" все пак има.

Решение на Окръжен съд - Силистра по дело за конфликт на интереси дава сведения за тях. Делото е на ЦРЧР срещу Сдружение "Фабрика за таланти" - бенефициент по проект, оценен от Панджерова, финансиран с 45 640 евро. Координатора партньорска организация на "Фабрика за таланти" е не друг, а European Strategic partnership Ltd. - фирма, представлявана от Димитър Кръстев.

"Ася Панджерова е извършвала оценки на проекти на свързани с нея лица, без да декларира свързаност и конфликт на интереси и без да се оттегли от оценителния процес, както и без лицата - бенефициенти да декларират свързаността си с оценителя и наличието на конфликт на интереси с нея", сочи един от изводите на Съда.

Според решението "Фабрика за таланти" трябва да възстанови сумата от 45 640 евро на Центъра за развитие на човешките ресурси.

От решението обаче става ясно и друго - докладът на ОСЕС, направен по-рано и удостоверяващ нарушенията, е представен на Европейската Комисия, откъдето настояли за прекратяване на проектите и възстановяване на всички суми към бюджета на Съюза. Центърът за развитие на човешките ресурси е превел общата сума от бюджета си към Европейската комисия.

Не ясно какъв е размерът на средствата върнати от ЦРЧР на ЕК, но е видно, че сметката за шуробаджанащина е платена от държавата.

Какво се знае за Ася Панджерова?

Панджерова е един от 18-те зам.-министри, назначени със заповед на министър-председателя в петък. Тя беше кандидат за депутат на "Прогресивна България" от Благоевград за изборите на 19 април 2026 г. Панджерова, поставена на последното място в листата на формацията за изборния район. В официалната визитка, публикувана на страницата на "Прогресивна България", тя е представена като "експерт в областта на туризма, съчетаващ академична кариера с хотелски мениджмънт".

Що се отнася до хотелския мениджмънт, срещу името на Панджерова през 2005 г. в своя публикация "Форбс България" записва "собственик на компанията за мениджмънт на хотелски комплекси "Хотелс енд Дриймс" ООД и изпълнителен директор на "Лъки Банско СПА & Релакс".

Очаква се реакция и от образователния министър проф. Георги Вълчев.

Към днешна дата според данните в Търговския регистър Панджерова е управител и едноличен собственик на капитала на дружествата "Маргил Тур" и "Мобилити сървисис". Ася Панджерова е съдружник в още три фирми с дейност, свързана с хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги - "Фантастик хотелс", "Сити фешън стил" и с "Хотелс енд дриймс". Във визитката за нея се казва още, че преподава в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в катедра "Икономика на туризма" и е автор на над 80 научни и бизнес публикации.

Според информацията на ПБ Панджерова притежава бакалавърски и магистърски степени по "Мениджмънт в туризма" и "Финанси", както и докторска степен в УНСС.

Справка в Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН, показва, че Панджерова е станала доктор с дисертационен труд на тема "Факторингът - специфичен финансов инструмент в хотелиерската дейност" през 2010 г. Неин научен ръководител тогава е бил Димитър Тадаръков. През 2013 г. същият е и председател на научното жури, което оценява кандидатите в конкурса, с който Панджерова става доцент.

Тадаръков има показателната биография на човек на прехода, направил в началото на деветдесетте години стремглава бизнес кариера. Тадаръков, станал известен покрай скандалите с приватизацията на "Булгарлизинг" през 1990-те, стана близък до ДПС и Ахмед Доган след 2000 г. През 2007 г. той оглави Държавен фонд "Земеделие" по предложение на ДПС и с одобрението на премиера Станишев и остана на поста до 2008 г., когато подаде оставка. На поста генерален директор на "Булгарлизинг" остана до 2019 г., като междувременно между 2004 и 2016 г. Тадаръков ръководеше и катедра "Икономика на туризма" в УНСС, пише още изданието.