Най-добрият начин да съхранявате босилек, за да се запази дълготрайно

Каква е най-добрата температура за съхранение на босилек?

Има причина босилекът да е наричан „Кралят на билките“. Макар че исторически погледнато, билката е била използвана като лекарство, в религиозни церемонии, като приношения, включени в гробниците на фараоните, босилекът наистина блести, когато се използва като допълнение към рецепти . „Нищо не може да се сравни с мощните нотки, които босилекът внася на кулинарната трапеза“, казва главният готвач Робин Стайб пред Southern Living . „Пресният босилек е най-добрият избор за плътния вкус и фините нюанси, свързани с магическата билка.“

Но ако някога сте имали босилек у дома, едно е сигурно – потъмняването на листата бързо води до босилек, който не е годен за употреба. Да знаете как да съхранявате босилек е важно, за да го запазите възможно най-дълго.

Как да съхраняваме босилек

Според Стайб, тайната е в съхранението на босилека като на пресни цветя. Ето какво предлага тя:

Напълнете наполовина чаша или буркан с вода на стайна температура, съветва тя.

Отрежете краищата на стъблата на босилека с остър нож или ножица.

Откъснете и използвайте листата от долната част на стъблото, поставете букета босилек в буркана с вода и го съхранявайте на кухненския плот.

Важно е да се уверите, че няма листа под нивото на водата и да сменяте водата ежедневно, казва Стайб.

„Някои препоръчват букетът да се покрива свободно с найлонов плик, за да се запази влажността, и да се подрязват стъблата при всяка смяна на водата“, казва тя. „Ако планирате да съхранявате босилека си за седмица или повече, аз ще следвам този съвет. В моята кухня пресният босилек никога не би се задържал толкова дълго!“

Тъй като босилекът е тропическа билка, Стайб обяснява, че е много податлив на ниски температури.

„Съставът на клетъчната му мембрана съдържа масла и мазнини, които реагират зле на излагане на продължителни периоди на ниски температури“, казва Стайб. „Това причинява клетъчно увреждане, което води до почерняване на листата.“

Въпреки че босилекът с потъмнели листа все още е годен за употреба, Стайб казва, че почернелият цвят изглежда „неприятно в рецептите, а вкусът е драстично приглушен“.

След като листата на босилека се развалят, те бързо ще се развалят.

Стайната температура е най-добра, поради чувствителността на босилека към студ.

„Ако трябва да съхранявате пресен босилек в хладилник, изолирайте го, като увиете неизмитите листа в кухненска хартия и ги поставете в покрит стъклен или пластмасов контейнер“, казва Стайб, добавяйки, че контейнерът трябва да се постави в чекмеджето за свежи храни на хладилника.

Тя добавя: „Важно е да се отбележи, че охлаждането почти винаги намалява трайността на пресния босилек.“

Как да подготвим босилек за съхранение

Стибе казва, че леко разклащане на открито, за да се отстранят нежелани посетители, може да е подходящо, ако босилекът ви е прясно събран, но в противен случай е необходимо да се предприеме скромен подход към подготовката.

„Никога не мийте босилека преди съхранение, независимо от избрания от вас метод на съхранение“, казва тя.