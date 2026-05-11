Кабинетът "Радев" взе властта:

"Вместо разграждане на корупционния модел, се прави поредно "Ново начало": ПП за скандала Панджерова и Радев

11 май 2026, 10:56 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Вместо разграждане на корупционния модел, се прави поредно "Ново начало": ПП за скандала Панджерова и Радев

"Вместо да разграждат корупционния модел, новите управляващи го бетонират. Да назначиш за зам.-министър човек, уличен в конфликт на интереси при разпределяне на европейски средства за десетки хиляди евро, е проява на крайна арогантност и наглост още в първите дни на новата власт. Някакво поредно "Ново начало". Това написа в профила си в социалните мрежи бившият премиер и министър на образованието акад. Николай Денков, който е депутат от групата на "Продължаваме промяната".

Поводът е скандалът с конфликта на интереси на новоназначената от премиера Румен Радев за зам.-образователен министър Ася Панджерова, въпреки доказаните данни и сигнали за работата й по програма "Еразъм" в миналото, които напомнят на схемата "Къщи за тъщи", пише Денков. Припомнете си целия казус и предисторията тук - Нова зам.-министърка в МОН уличена в конфликт на интереси за милиони евро пари.

"За сметка на десетки талантливи деца, които можеха да се възползват от една от най-добрите европейски програми в образованието. Панджерова трябва незабавно да освободи поста си. Очаквам министърът на образованието и науката веднага да поиска грешката с назначаването й да бъде коригирана. А този, който я е промотирал - да бъде осветен. За да няма следваща "грешка" от същия тип", призовава още Денков.

Още: "Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа": ПП за правосъдния министър

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОН Николай Денков кабинетът Радев Ася Панджерова
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес