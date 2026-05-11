"Вместо разграждане на корупционния модел, се прави поредно "Ново начало": ПП за скандала Панджерова и Радев

"Вместо да разграждат корупционния модел, новите управляващи го бетонират. Да назначиш за зам.-министър човек, уличен в конфликт на интереси при разпределяне на европейски средства за десетки хиляди евро, е проява на крайна арогантност и наглост още в първите дни на новата власт. Някакво поредно "Ново начало". Това написа в профила си в социалните мрежи бившият премиер и министър на образованието акад. Николай Денков, който е депутат от групата на "Продължаваме промяната".

Поводът е скандалът с конфликта на интереси на новоназначената от премиера Румен Радев за зам.-образователен министър Ася Панджерова, въпреки доказаните данни и сигнали за работата й по програма "Еразъм" в миналото, които напомнят на схемата "Къщи за тъщи", пише Денков. Припомнете си целия казус и предисторията тук - Нова зам.-министърка в МОН уличена в конфликт на интереси за милиони евро пари.

"За сметка на десетки талантливи деца, които можеха да се възползват от една от най-добрите европейски програми в образованието. Панджерова трябва незабавно да освободи поста си. Очаквам министърът на образованието и науката веднага да поиска грешката с назначаването й да бъде коригирана. А този, който я е промотирал - да бъде осветен. За да няма следваща "грешка" от същия тип", призовава още Денков.

Още: "Цацаров завърта кръга и иска да прави правосъдна реформа": ПП за правосъдния министър