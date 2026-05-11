MIA D. между два свята в новия си сингъл "Усещам тялото ти" (ВИДЕО)

MIA D. (Мария Димова) е артист, който се движи свободно между на пръв поглед далечни музикални вселени. Тя с лекота преминава от съвременно R&B звучене към дълбоко вкоренената българска народна традиция - територия, която уверено припознава като своя. След последните си фолклорни проекти "Стойчо отдолу идеше" и "Привлязла е Гинка", MIA D. прави рязък, но органичен завой към по-интимен, модерен и чувствен звук с новия си сингъл "Усещам тялото ти".

Песента изследва онзи почти електрически заряд между двама души, които се разпознават, усещат се и дишат в един ритъм. Любовта е там, осезаема и близка, но въпреки това остава неизживяна. Именно това напрежение, между импулса и контрола, между желанието и страха, е в сърцето на "Усещам тялото ти". "Мислех, че тази песен е родена от разочарованието и тъгата след раздяла. Но… не е. Тя е за любовта, притихнала в погледите ни. За начина, по който усещам себе си до теб. За любовта, която диша с нас и в нас", споделя MIA D.

Музиката и текстът на "Усещам тялото ти" са създадени от самата MIA D. в съавторство с Александър Христов, Десислава Георгиева и Анастасия Андреу. Проектът носи съвременно звучене, в което интимността не е демонстративна, а почти шепнеща.

Заедно с аудиото излиза и музикално видео, реализирано от млад и впечатляващо креативен екип. Режисьори са Александър Казаков и Анна Симеонова, които са с творчески опит от класа на Алек Алексиев и Яна Титова. Оператор е Теодора Вербовска, а монтажът е на Бохос Топакбашиян. Специално участие в клипа взима актьорът Март Лачев, който заедно с MIA D. е хореографиран от Иринея Тимчева и Гергана Шидерова. Заедно те изграждат визуален свят, който следва пулса на музиката, без да я обяснява, а да я допълва.

С "Усещам тялото ти" MIA D. заявява посока в българската музика, в която традицията и съвременността не си противоречат, а съществуват едновременно - в един глас, в едно тяло, в едно усещане. Проектът е реализиран с подкрепата на Национален фонд "Култура" към Музикаутор.