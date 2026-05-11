Велева за Радев: Той вече е различен и е консенсусен политик! Не бих го критикувала

"Аз съм била един от много силните критици на Румен Радев като президент. Критикувала съм го за това, че той налага едно агресивно говорене спрямо опонентите, налага едни разделителни линии в българското общество. Той го правеше наистина в последните 7-8 години и това винаги е било предмет на моята критика към него. Днес видях друг Радев - в първата си реч от трибуната на Народното събрание като министър-председател подаде ръка на опозицията. Днес Радев не нападна нито една от партиите."

Това коментира пред Дарик журналистът Валерия Велева, известна с позициите си в публичното пространство в подкрепа на лидера на ДПС Делян Пеевски. Според нея Радев вече показвал различен образ - по-консенсусен и диалогичен политик, който търси уважение към опозицията и нормализиране на тона в парламента. Велева подчерта, че пред кабинета стоят тежки задачи като овладяване на цените, съдебната реформа и усвояването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но отбеляза, че първите сигнали от управлението са по-умерени и държавнически.

"Имената на министрите предизвикаха много разнопосочни коментари. На първо четене се учудих защо Радев е възложил доверието си точно на тези хора. Всичките тези имена бяха по време на представянето на предизборната програма на Прогресивна България. т.е. тези имена не са изненада", твърди тя. По думите й най-голямата изненада е външната министърка с образование по микробиология. "Тя е била и заместник-министър на външните работи. Завършила е Кеймбридж и първият ѝ съпруг е англичанин, който е свързан със службите във Великобритания. Вероятно още тогава тя е била, казвам в кавички, харесана от английската властова конфигурация, така да го кажем. И тя е наложена, според информацията, която имам, от английското посолство в България."

Вече не е Кремъл?

"Лично познавайки Радев, никога не съм допускала, че външната му политика ще докара България под стените на Кремъл. Това, според мен, беше една мантра, един мит, който се налагаше в предизборната кампания и е време вече да се разделим с този мит и да престанем да мислим за Румен Радев като за прокремълския човек в България. Румен Радев ще следва външната ни ориентация, такава каквато е била винаги досега и такава, каквато е след приемането ни в евроатлантическите структури", твърди още Велева.

Тя е на мнение, че ако Радев е бил такъв като президент, какъвто е днес като премиер - не би го критикувала. "Но Радев днес е друг. Радев днес беше консенсусният политик, който е съзрял, че управлението на държавата изисква ума и енергията на цялата нация", твърди Велева.

