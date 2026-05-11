"Гнусна паплач, дано ви избият, изроди!": Така наша туристическа фирма показа на украинка, че за нея място няма (СНИМКИ)

Украинска гражданка, която живее в България, е била подложена на унизителна вербална атака от туристическа фирма, след като е попитала дали може да ѝ бъде запазено място за екскурзия до Гърция. Собственичката на "България Травъл Ейджънси" (Bulgaria Travel Agency) - Мария Тодорова - отвръща на жената не с предоставяне на нужната информация, каквато е по презумпция услугата на компанията ѝ, а с думите "украинска нагла паплач", "не сте желани тук, изроди гадни" и "дано ви избият всичките". Това потвърди пред Actualno.com самата Тодорова, след като чатът със съобщенията ѝ към украинската гражданка бе разпространен от журналистката Татяна Кристи (кандидат-депутат от ПП-ДБ за 52-рия парламент) и в различни Facebook групи.

"Дано да ви избият всичките!"

От чата се вижда, че украинката, чието име остава неизвестно, препраща обявата на агенцията и иска допълнителни подробности. Веднага следва въпрос: "Вие украинска гражданка ли сте?". А след потвърждение отговорът на Мария Тодорова е: "И колко трябва да сте нагла да ни притеснявате в неделя?". Жената иска при това положение да ѝ бъде отговорено в понеделник, но Тодорова започва да я обижда и пише: "Слава на Русия!".

"Дано да ви избият всичките, нагла, гнусна паплач! Това заслужавате!!", е най-фрапиращото в изказванията ѝ.

Обяснението: Украинците се държали "адски грубо, нагло и нахално"

Свързахме се с Мария Тодорова и тя потвърди за "гнусна паплач" с обяснението: "За мен, да ви кажа честно, са такива". Не отрече и останалите коментари, които е отправила.

"Украинска гражданка, която си позволява в неделя, в 6 ч., да звъни и да пита за пътуване, за което няма свободни места. Няма как да я запиша. Просто една масова злоба се излива срещу мен", отвърна собственичката на туристическата агенция.

На въпрос дали това е начинът да се отговаря, тя каза следното: "Ние с украинските граждани имаме големи проблеми. Преди 1 или 2 години украинска гражданка се върна от наша екскурзия с 29 оплаквания, всички българи, които пътуваха, нямаха никакви оплаквания". След това продължил "тормоз" през Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита от дискриминацията, добави Тодорова.

Не отговори обаче защо генерализира украинските граждани. Те се държали "адски грубо, адски нагло, адски нахално", разваляли пътуванията на българските групи и затова от туристическата агенция не желаели да ги качват. На въпрос изобщо ли не се качват украинци, Тодорова отвърна, че "зависи от случая".

Всеки може да прецени от разпространяваните чатове дали някой се държи "грубо", "нагло" и "нахално".

Проверка в Търговския регистър показва, че фирмата "БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ООД е със съдружници Мария Тодорова и Даниел Петков, като Тодорова е управител от септември 2015 г., откакто е създадена компанията. Адресът ѝ на управление е в Бургас.

Татяна Кристи вече призова институциите да се самосезират, включително прокуратурата.

