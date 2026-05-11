Иван Гешев осъди прокуратурата за 130 000 евро

Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му изплати 130 000 евро обезщетение за прослужените години в съдебната система, които му бяха отказани след освобождаването му от поста.

Софийски градски съд прие, че Гешев има право на 20 заплати за времето, през което е работил в съдебната власт, и отхвърли тезата на Софийски районен съд, че освобождаването му като главен прокурор е равнозначно на дисциплинарно уволнение от системата.

Искането за възстановяване и последвалото му оттегляне

За да се изясни казусът около статута на Иван Гешев след 15 юни 2023 г., когато президентът подписа указ за освобождаването му като главен прокурор за уронване на престижа на съдебната власт заради израза "политически боклук", използван от него на пресконференция, на която се очакваше да подаде оставка, но вместо това я скъса, трябва да се припомни хронологията на събитията.

Още на следващия ден - 16 юни 2023 г. - Гешев подава молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховна касационна прокуратура. На 19 юни обаче депозира ново заявление, с което посочва, че не желае да бъде назначаван във ВКП и изобщо да продължи работа в прокуратурата.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС приема за сведение заявлението му, с което той отказва да се върне в системата, и посочва, че то следва да се счита за оставка.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпраща ново писмо до съвета, в което настоява колегията изрично да гласува подадената от него оставка.

На 5 юли 2023 г. обаче Прокурорската колегия на ВСС отново не излиза с изрично решение и оставя без разглеждане писмото на Гешев. Според кадровиците няма как да бъде гласувана оставката му, след като вече е изгубил качеството си на магистрат с освобождаването му като главен прокурор.

Бившият обвинител №1 подава две жалби във Върховен административен съд. Едната е срещу решението от 5 юли. ВАС обаче приема, че след освобождаването си като главен прокурор Гешев вече не притежава качеството на магистрат и Прокурорската колегия правилно е отказала да разгледа искането му да бъде възстановен като такъв, а след това да бъде гласувана и оставката му.

Втората жалба е срещу решението от 19 юни 2023 г., когато колегията приема само за сведение заявлението му, че не желае да бъде възстановен на работа в прокуратурата. ВАС оставя тази жалба без разглеждане с аргумента, че решението няма характер на индивидуален административен акт и няма самостоятелно правно значение.

Докато очаква произнасяне на Прокурорската колегия по писмото си с настояване оставката му да бъде гласувана, Иван Гешев подава молба до прокуратурата да бъде оформена трудовата му книжка и да му бъде изплатено обезщетение от 20 заплати. На 10 юли 2023 г. тогавашният и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов издава заповед, че на Гешев не се дължат обезщетения.

Така се стига до делото срещу прокуратурата, по което Гешев настоява институцията да бъде осъдена да му изплати 20-те заплати заедно с лихвите. Сумата възлиза на 251 468 лева, тъй като възнаграждението му като главен прокурор през 2023 г. е било 12 573,40 лева.

Защо това не е дисциплинарно освобождаване

Основният спор по делото е дали Гешев има право на това обезщетение, след като по закон при налагане на дисциплинарно наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност" не се изплаща компенсация за прослужени години. Така съдът трябва да отговори дали решението на Пленума на ВСС, че Гешев е уронил престижа на съдебната власт, последвано от президентски указ за освобождаването му, е равнозначно на подобно наказание.

Преди да разгледа този въпрос, СГС отбелязва, че статутът на т.нар. "трима големи" в съдебната власт след края на мандата им зависи от това дали преди избора си са били магистрати.

"Ако същите не са били магистрати, техният статут окончателно се изгубва, а ако са били, в общия случай могат да се възползват от възможността да бъдат възстановени като магистрати по реда на чл. 169, ал. 5 ЗСВ", посочва съдът.

Разпоредбата предвижда, че след освобождаване от длъжността административен ръководител или негов заместник, лицата могат по свое желание да се върнат на заеманата преди това длъжност като съдия, прокурор или следовател.

СГС подчертава, че тази процедура не настъпва автоматично, а изисква изрично искане и решение на съответната колегия на ВСС.

Тъй като Иван Гешев впоследствие изрично заявява, че не желае да се върне в прокуратурата, съдът приема, че той е загубил качеството си на магистрат от момента на президентския указ за освобождаването му.

Въззивната инстанция обаче е категорична, че "преклудирането" на правото по чл. 169, ал. 5 ЗСВ не е предвидено нито в Конституцията, нито в закона, което означава, че Гешев не е изгубил възможността да поиска да остане в съдебната власт след освобождаването си.

Според СГС особената процедура по назначаване и освобождаване на председателите на върховните съдилища и главния прокурор показва, че дисциплинарното освобождаване от тези постове няма автоматични последици извън предсрочното прекратяване на мандата.

Съдът уточнява още, че това не означава автоматично оставане в системата като редови магистрат. При постъпило искане за възстановяване, колегията на ВСС трябва да прецени дали освободеният административен ръководител притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Така СГС стига до извода, че освобождаването от поста "главен прокурор" не е равнозначно на "дисциплинарно освобождаване от длъжност" по смисъла на закона.

"Предсрочното освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор въз основа на проведено дисциплинарно производство представлява специфичен вид дисциплинарно наказание", посочва съдът, като подчертава, че то е по-близко до освобождаване като административен ръководител, отколкото до дисциплинарно уволнение от системата.

В крайна сметка съдът приема, че окончателното прекратяване на магистратското правоотношение на Гешев не е пряка последица от освобождаването му като главен прокурор, а от решението му да оттегли заявлението си за възстановяване в системата.

След тези мотиви СГС постановява, че Иван Гешев има право на обезщетение за над 20 години прослужено време в съдебната власт и осъжда прокуратурата да му изплати сумата.

Финалното решение по казуса ще бъде взето от Върховен касационен съд.