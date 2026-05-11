Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

Столичната община (СО) да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. Това се посочва в доклад на кмета Васил Терзиев, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май.

Докладът е относно съгласие за приемане на правото на управление върху имот – частна държавна собственост, и на правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Става въпрос за придобиване на недвижим имот в район "Панчарево", село Лозен, местност "Джуджин азмак", управляван от областния управител на София, за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на СО.

В имота в момента се съхраняват бронзови фигури - червеноармеец, селянка и работник, от Паметника на Съветската армия.

В доклада се отбелязва, че Паметникът на Съветската армия в своята цялост включва и други композиционни елементи: две композиции - Посрещане на съветската армия, релефна композиция "Отечествената война", релефна композиция "Тилът", релефна композиция "Октомври 1917" и венци на славата, които се намират в поземлен имот на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" N99-a в София.

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столичната община да придобие безвъзмездно всички гореописани скулптурни фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. След придобиването им, Столична община има намерение да проведе разговори и обществено обсъждане за облика и мястото на художествения ансамбъл, като част от културната памет на града. Общата максимална балансова стойност на посочените активи е в размер на 12 203 560,18 евро, пише още в доклада.

Към него има и съответен проект на решение на СОС, в което се възлага на кмета на Столичната община да сключи договор с областния управител на София за безвъзмездното придобиване на собствеността.

БСП са против

Председателят на БСП – София и на групата на социалистите в СОС Иван Таков нарече внесения от Терзиев доклад "очевидна провокация, която може да създаде много повече проблеми, отколкото да реши един".

Той призова премиера Румн Радев и Министерски съвет да не допускат прехвърляне на собствеността върху скулптурните фигури и барелефи от паметника от Областната управа на Столична община.