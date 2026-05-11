Спорт:

Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

11 май 2026, 13:46 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Терзиев предлага общината да придобие скулпторите от МОЧА. БСП: "Очевидна провокация"

Столичната община (СО) да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. Това се посочва в доклад на кмета Васил Терзиев, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май.

ОЩЕ: На изпроводяк: Властта в оставка дава 270 000 евро за охрана на демонтираните фигури от МОЧА

Докладът е относно съгласие за приемане на правото на управление върху имот – частна държавна собственост, и на правото на собственост върху движимите вещи, съхранявани в него. Става въпрос за придобиване на недвижим имот в район "Панчарево", село Лозен, местност "Джуджин азмак", управляван от областния управител на София, за нуждите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на СО.

В имота в момента се съхраняват бронзови фигури - червеноармеец, селянка и работник, от Паметника на Съветската армия.

В доклада се отбелязва, че Паметникът на Съветската армия в своята цялост включва и други композиционни елементи: две композиции - Посрещане на съветската армия, релефна композиция "Отечествената война", релефна композиция "Тилът", релефна композиция "Октомври 1917" и венци на славата, които се намират в поземлен имот на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" N99-a в София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, се предлага Столичният общински съвет да даде съгласие Столичната община да придобие безвъзмездно всички гореописани скулптурни фигури и барелефи от Паметника на Съветската армия. След придобиването им, Столична община има намерение да проведе разговори и обществено обсъждане за облика и мястото на художествения ансамбъл, като част от културната памет на града. Общата максимална балансова стойност на посочените активи е в размер на 12 203 560,18 евро, пише още в доклада.

ОЩЕ: Опитаха се да откраднат елементи от МОЧА (СНИМКИ)

Към него има и съответен проект на решение на СОС, в което се възлага на кмета на Столичната община да сключи договор с областния управител на София за безвъзмездното придобиване на собствеността.

БСП са против

Председателят на БСП – София и на групата на социалистите в СОС Иван Таков нарече внесения от Терзиев доклад "очевидна провокация, която може да създаде много повече проблеми, отколкото да реши един".  

Той призова премиера Румн Радев и Министерски съвет да не допускат прехвърляне на собствеността върху скулптурните фигури и барелефи от паметника от Областната управа на Столична община.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Паметник на съветската армия МОЧА Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес