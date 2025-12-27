Тези топчести, сочни и с коричка домашни пържени кюфтета се получават с бърза рецепта - ето как да си ги направите

Пържените кюфтета са абсолютна класика в кухнята. И тук сме ви подготвили върхова рецепта, за да станат сочни и да се топят в устата, но да имат хрупкава коричка. С тази рецепта ще ви се получат ароматни до прималяване и ще ви стане невероятно вкусно и приятно.
Преди рецептата си дайте сметка дали сте изпълнили следните неща:
1. Прясна кайма, добро качество
Определено не е вярно, че пържените кюфтенца стават пухкави, само ако са приготвени от свинска кайма. Без притеснения може да миксирате в различно съотношение или дори да използвате най-вече телешка кайма и отново да станат меки и приятни.
2. Задължителните подправки
Чубрицата и кимион при всяко положение. Пресният магданоз носи свежест.
3. Внимавайте! Каймата трябва да престои, за да поеме ароматите от лука и подправките
Поне 1 час каймата е хубаво да престои, като за целта трябва да закриете купата с кърпа или кухненско фолио, за да се съхрани ароматът на лука в каймата, а не да се носи в стаята.
Плюс е, когато към топлата купа с ухаещи кюфтета, налеете биричка и намерите приятна компания, с която да ги споделите.
Съставки
1 кг Кайма
2 глави Лук
2 филии Хляб
2 бр. Яйца
2 щипки Чубрица
1 ч.л. Ким
1/3 връзка Магданоз
1 ч.ч. Олио
1 щипка Сол
Начин на приготвяне
1. Положете каймата в дълбока купа и хубавичко я размачкайте с ръце.
2. Добавете яйцата и нарязания на ситно лук. В никакъв случай не го стържете, така няма да се усеща текстурата му в кюфтето.
3. Накиснете филиите хляб за малко във вода, след което накъсайте на малки парчета. Ако не искате да киснете хляба, наронете го между ръцете си на ситни трохи.
4. Овкусете с подправките.
5. Омесете каймата с ръце. Изчакайте да престои час, за да абсорбира добре ароматите.
6. В дълбок тиган сипете олиото, докато се сгорещи. През това време оформете кюфтетата на топчета. Преди да ги хвърлите в тигана, ги сплескайте между дланите си, за да не ви залепва, леко ги намокрете с вода или ги намажете с олио.
7. Изпържете кюфтетата от двете страни до получаване на характерен и приятен кафяв цвят.
8. Кюфтетата трябва да са меки отвътре и с хрупкава коричка. За да се уверите, че са добре изпържени, разчупете първото готово и погледнете вътрешността му. Критерият ви за постигнат резултат да е приятно златиста.
Консумирайте с мярка - но само ако можете!