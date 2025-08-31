Топ 4 на най-мръсни места във вашата кухня

Кухнята може да е сърцето на дома, което често е причината тя да е и най- мръсното място в него . Има очевидна бъркотия - като използвани чинии, лепкав под или замърсена фурна. Но често има зони и предмети, които се пренебрегват, затова се запитайте дали има други места, които забравяте да почистите?

Как кухненската дъска може да ни разболее, без дори да подозираме

Помислете за зоните и предметите, които може би използвате всеки ден по време на приготвяне на храна. Това, което трябва да ви дойде на ум, са кухненски плотове, дръжки, мивки, гъби, бутилки за многократна употреба и други. Те често се докосват ежедневно, така че е изключително важно да ги дезинфекцирате всеки ден или няколко пъти седмично, за да избегнете натрупване на бактерии и кръстосано замърсяване.

Прочетете, за да разберете кои са най-мръсните места във вашата кухня и как да ги почистите правилно.

Всякакви копчета, дръжки и тъчпадове

Всеки уред във вашата кухня има някакъв вид контролен панел или дръжка, която се докосва всеки път, когато се използва. Важно е да не забравяте да миете всички тези копчета, бутони или тъчпадове всяка седмица, защото те често се пренебрегват, когато почистваме основно кухните си. Особено ако ги докосвате, когато готвите или боравите със сурова храна. Не забравяйте да почиствате дръжките на кухненските шкафове, дръжките на уредите и контролните панели с дезинфекцираща кърпичка или спрей за почистване и чиста кърпа или кухненска хартия.

Мивка

Въпреки че през кухненската ви мивка тече много вода , вероятно по повърхността ѝ се крият микроби, особено в пукнатините, където мивката се съединява с плота, около канала и запушалките за боклук.

Кухненската мивка трябва да се дезинфекцира след всяко приготвяне на хранене, миене на чинии или поне веднъж дневно, и не забравяйте дръжките, крана и плота близо до мивката. Те улавят всички пръски, когато изплаквате замърсените храни. Използвайте препарат за почистване на мивки, който съдържа дезинфекциращ агент, и чиста кърпа или дезинфекциращи кърпички за еднократна употреба.

Гъби, четки и кърпи за съдове

В опит да намалят употребата на кухненска хартия и нейното въздействие върху околната среда, много домове използват целулозни гъби, четки за почистване на мивки и платнени кърпи за съдове. За съжаление, кухненските гъби и четките за почистване съдържат високи нива на бактерии, ако не са правилно измити и дезинфекцирани.

Ако използвате тези продукти, те трябва да се мият с гореща вода след всяко приготвяне на хранене или почистване. Четките за мивки и зеленчуци могат да се поставят в съдомиялна машина за цялостно почистване след всяка употреба.

Хладилник

Вече обсъдихме какво може да се крие по дръжките и тъчпадовете на хладилника, но дори и при ниски температури, някои доста вредни бактерии могат да се развият във вашия хладилник.

Повечето плодове и зеленчуци ще останат свежи по-дълго, ако не се измият преди съхранение. В този случай е по-добре да ги съхранявате неизмити, за да избегнете бързо разваляне, но е важно чекмеджетата да се мият често, за да се избегне бъдещо замърсяване, защото могат да останат остатъци от храна или бактерии.

Същото се случва и със суровото месо, което се съхранява в хладилника. Течове от опаковките и течности се натрупват в чекмеджетата и по краищата на рафтовете. Дори опаковани продукти като мляко или кутии с масло са били обработвани и съхранявани многократно, преди да влязат в хладилника ви

За да се отървете от всякакви бактерии, както и от дрожди и мухъл, които могат да се развиват там, изваждайте чекмеджетата или рафтовете на хладилника – ако е възможно – месечно и измивайте повърхностите с мек препарат и гореща или топла вода. Подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия.

Между щателните почиствания, избършете всички разливи и избършете вътрешните повърхности бързо с дезинфекцираща кърпичка.

Освен това, направете няколко допълнителни стъпки за почистване на праха от горната част на уреда и почистване отзад и отдолу с прахосмукачка. Свалете капака на вентилационния отвор, за да почистите серпентините с прахосмукачка. Прахът по серпентините кара хладилника да работи по-усилено, за да се охлади, използвайки повече енергия, а скритите отдолу хранителни частици са магнити за насекоми.