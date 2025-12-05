Войната в Украйна:

Неверни показания и мизерни условия: Близки на задържан на протеста младеж се притесняват за здравето му

Брат ми е бил задържан като изкупителна жертва. Много от провокаторите, които се сблъскаха с полицията, не са арестувани. Това каза сестрата на арестувания по време на големия протест в София в понеделник 21-годишен Николай Алексиев - Йоанна Алексиева. Тя добави, че той никога не е бил част от агитка, никога не се е социализирал с такива хора.

Майката на Николай - Десислава Алексиева, заяви в ефира на Нова телевизия, че е притеснена за здравословното състояние на сина си, който има шевове на главата, а и не е сигурно дали взема лекарствата, които трябва да приема редовно.

Близките на момчето разказаха, че условията в районното управление, където са прибрани задържаните, са били покъртителни. По техни думи, в две килии с по две легла са държани по 10-12 арестанти, включително и две момичета. "Адвокатите на сина им не са допуснати до него час и половина", оплака се майката. Тя обясни и че едно от задържаните момичета е държано 12 часа без адвокат, който я е намерил закопчана с белезници за пейка.

Майката на арестувания Николай казаха също, че има промяна в показанията му. Освен това показания на полицаите са „копи-пейст” и това е причината синът й да остане в ареста.

Николай, едно от петте деца в семейството.

