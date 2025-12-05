Тимъти Шаламе посочи тримата най-велики актьори на всички времена

Тимъти Шаламе разкри тримата актьори, които счита за най-великите на всички времена. 29-годишният актьор направи това разкритие по време на интервю с "Lucid Motors", докато пътуваше с бясна скорост в Lucid Air Sapphire. В един момент от бързите въпроси Джош Харт и Джейлън Брънсън го попитаха кой актьор смята за най-велик на всички времена. Вместо да даде само едно име, Шаламе избира да посочи три.

Още: Създават нестандартен музей на Майкъл Джексън

"Дензъл Уошингтън е най-великият на всички времена, Крисчън Бейл е вторият най-велик, а Хоакин Финикс е странният най-велик", отговори той. В същото интервю, когато го попитаха за най-великия злодей в историята на киното или телевизията, актьорът отговори без колебание: "Хийт Леджър в ролята на Жокера".

Приятелство с Леонардо ди Каприо

Тимъти Шаламе говори и за приятелството си с Леонардо ди Каприо, за когото каза, че е любимият му човек, от когото получава неочаквани съобщения, и разкри, че холивудската звезда се е свързала с него точно в същия ден. "Днес ме изненада. Каза: "Чух, че си обръснал главата. Кажи, че не е вярно", сподели Шаламе, цитиран от БГНЕС.

Тимъти Шаламе и Кайли Дженър, снимка: Getty Images

Напоследък личният живот на Шаламе е следен под лупа, след като се появиха информации, че вече не е двойка с Кайли Дженър. Мнозина спекулират, че двамата никога не са си подхождали и е било въпрос на време да се разделят.

Още: На конкурс за двойници на Тимъти Шаламе се появи самият той (ВИДЕО)