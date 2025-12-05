Дронове удариха центъра на Грозни, докато Украйна завърши трети кръг преговори за мир със САЩ (ВИДЕО)

Третият кръг преговори за мир в Украйна при закрити врати между украинската и американската делегация приключиха в Маями, предаде украинската държавна медийна мрежа "Суспилно".

Украйна беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност на страната и бивш министър на отбраната Рустем Умеров и главнокомандващия на украинския обединен генщаб Андрий Хнатов. Все още не няма допълнителни подробности.

Припомняме, че на 2 декември руският диктатор Владимир Путин прекара близо 5 часа в разговори за мирното споразумение със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, но не беше постигнат компромис - Путин даде ясно да се разбере, че иска Украйна да капитулира и да му се подчинвва, за пореден път.

Украйна удари отново в Русия

Междувременно, тази сутрин дронове атакуваха и чеченската столица Грозни, след като през нощта безпилотни летателни апарати подпалиха първия руски терминал за износ на пропан-бутан, както и Сизранската рафинерия. Според анализ на появилите се моментално в Телеграм видеокадри на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, атаката е срещу бизнес центъра на чеченската столица. Там се намират Съветът за сигурност на Чечения, Сметната палата на "републиката" и избирателната ь комисия - Още: Първият руски терминал за износ на пропан-бутан гори ярко, Сизранската рафинерия - също (ВИДЕО)

Щети видимо има - комплексът се намира на бул. "Кадиров" 3/25. Все още няма официален коментар от местните власти.

