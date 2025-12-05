Марго Роби ще крие сина си

Марго Роби е решена да държи малкия си син далеч от светлините на прожекторите. 35-годишната актриса роди момченце от съпруга си Том Акърли през октомври 2024 г. Тя разкри, че не възнамерява да обсъжда подробности за рожбата си публично, след като в миналото е била "опарена толкова много пъти", когато е говорила за личния си живот.

"Опитвам се да запазя тази страна от живота си в тайна и да го предпазя. В началото на кариерата си говорех по-свободно в интервютата. Просто съм била опарена толкова много пъти, когато хората са изваждали думите ми от контекста. И постоянно чета статии, където са ме цитирали с неща, които никога не съм казвала", сподели Роби в интервю за британското списание "Vogue".

"Спомням си първия път, преди 10 години, когато видях това в един вестник и не можех да го проумея. Бях като: "Те просто са си го измислили?" Нямаше начин да променя или контролирам това. Просто трябваше да го приема", заяви тя.

Холивудскара звезда добави: "Когато преминеш от 20-те в 30-те и нататък, си мислиш: "Ще правя нещата по различен начин. Ето новите ми граници", пише БГНЕС.