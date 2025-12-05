Паника на борда: Пламъци и дим в пътнически самолет (ВИДЕО)

Самолет с пътници на борда се е запалил в Бразилия. Машината Airbus A320, управлявана от LATAM, се е запалила на пистата малко преди излитане. Кабината внезапно се е изпълнила с дим, а пътниците видели пламъци под крилото през прозорците. Незабавно е започнала спешна евакуация на всички 180 души. Пожарът берзо е бил овладян.
⚡️A plane with passengers on board caught fire in Brazil— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2025
In Brazil, an Airbus A320 operated by LATAM caught fire right on the runway. The aircraft was preparing for takeoff when the cabin suddenly filled with smoke, and passengers saw flames under the wing through the windows.… pic.twitter.com/v1jVSZTwPR
Не се съобщава за пострадали, но ситуацията е била изключително опасна - пожар в пълен самолет обикновено завършва с трагедия. Само бързата реакция на екипажа е предотвратила бедствие.
От авиокомпанията заявиха, че засегнатите пътници ще бъдат презаписани за други полети и подчертаха, че безопасността остава основен приоритет. От летището все още не са коментирали инцидента.