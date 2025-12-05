Войната в Украйна:

Паника на борда: Пламъци и дим в пътнически самолет (ВИДЕО)

05 декември 2025, 08:22 часа 585 прочитания 0 коментара
Самолет с пътници на борда се е запалил в Бразилия. Машината Airbus A320, управлявана от LATAM, се е запалила на пистата малко преди излитане. Кабината внезапно се е изпълнила с дим, а пътниците видели пламъци под крилото през прозорците. Незабавно е започнала спешна евакуация на всички 180 души. Пожарът берзо е бил овладян.

Не се съобщава за пострадали, но ситуацията е била изключително опасна - пожар в пълен самолет обикновено завършва с трагедия. Само бързата реакция на екипажа е предотвратила бедствие.

От авиокомпанията заявиха, че засегнатите пътници ще бъдат презаписани за други полети и подчертаха, че безопасността остава основен приоритет. От летището все още не са коментирали инцидента.

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
самолет пожар
