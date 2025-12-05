Ватиканът отказа да има жени дякони

Католическата църква запазва свещеничеството изцяло за мъже. Традиционно мъжката йерархия ще продължи да действа и Ватиканът няма да променя правилата, забраняващи жени да бъдат свещеници.

Това стана ясно с официално обявление, че на този етап жените не могат да бъдат ръкополагани за дякони в Римокатолическата църква, предаде АНСА.

Макар при управлението на предишния папа Франциск да бе отбелязан напредък по въпроса с назначенията на жени на висши управленски постове във Ватикана, статуквото по отношение на свещеничеството се запазва.

Още: Папата призова за мир в Ливан

Отговорът е "не"

Ватиканът публикува заключенията на комисия, председателствата от кардинал Джузепе Петроки, който е почетен епископ на Л’Акуила, по искане на действащия папа Лъв XIV.

Задачата на Петроки му беше възложена от предходния папа Франциск и задължаваше да се проучи как стои въпросът с ръкополагането на жени за дякони.

На този етап обаче докладът изключва подобна възможност, като това се прави в съответствие със светите писания, традиции и църковни учения.

Още: "Турция е посредник на мира": Турският прочит на папската визита

Все пак, решението посочва, че тази, иначе широко одобрявана позиция относно ръкополагането на жени за свещеници на Римокатолическата църква, на този етап не позволява да се формулира окончателно становище.

Според експерти това отваря вратата за ново преразглеждане на въпроса за жените дякони, предаде БТА.

Комисията е завършила работата си през февруари и Петроки е изпратил доклада си на папата на 18 септември.

Източник: Pixabay

Усилията на покойния папа Франциск

Още: Папата ще сближава църквата и киното: Среща се с холивудски звезди

Дяконите се ръкополагат и имат правото да ръководят служби за кръщенета, църковни бракове и погребения, но за разлика от свещениците, не могат да отслужват литургии, посочва Франс прес.

Предходният папа Франциск учреди две комисии, които да проучат възможността жени да служат като дякони.

Срещите на комисиите са били тайни, като днешният доклад е първият случай, в който резултатите от дискусиите се оповестяват публично.

През 1994 г. папа Йоан Павел II забрани жените да бъдат ръкополагани за свещеници, но не засегна въпроса за дяконството.

По-рано Лъв XIV поправи технически проблем в друг закон на неговия предшественик, предизвикал полемика. Папа Франциск остана в историята и с назначаването на първата жена на поста главен секретар на Губернаторството на Ватикана - 56-годишната италианска монахиня Рафаела Петрини. Понтификът измени закона от 2023 г., за да премахне правило, според което ръководителят на администрацията на светия престол трябва задължително да е кардинал. Това решение обаче създаде проблеми от технически и правен характер.

Това назначение беше част от усилията на папа Франциск за издигане на жени на висши ръководни постове във Ватикана.