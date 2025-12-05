За какво ТРЯБВА да протестираме

Младите се събудиха – основно заключение от големия протест, обхванал цялата страна на 1 декември. Но понеже все пак и въпреки всичко сегашните млади не са първите, тръгнали на протест в България, е редно по-старите, които също бяха с тях, да им кажат две-три неща. Ако ли не, пак ще има безвремие. Още: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)

С един протест не можеш да промениш всичко. И не трябва да опитваш да промениш всичко. Това е като влизането във форма – една тренировка не променя нищо друго, освен да канализира желанието ти в крайна сметка да промениш всичко. Но крайната промяна става след много тренировки. Същото е и с България – такава кочина е, че за да бъде поправена, ще трябва много време и едно по едно. Няма друг вариант – ако тръгвате на протест с друга мисъл, ще се разочаровате неминуемо.

Първа цел – Борисов и Пеевски да си ходят. Или Пеевски и Борисов, по-точно. Само че това всъщност е следствие. Крайно време е да го научим всички – и млади, и стари: Няма държава без правосъдие! Ако не можеш да разчиташ на полицията, съда и прокуратурата, че има поне реален шанс да ти помогнат да получиш справедливост, не става. Няма общество, в което всички да са съгласни като един за всичко. Затова трябва да има правосъдие, което обективно да посочва кой е крив и кой е прав. То не бива и не може да правораздава в полза на един ограничен кръг хора по всички важни въпроси и завинаги. Махането на Пеевски и Борисов е начин такава реформа да бъде постигната – и вече с нейното постигане току-виж двамата „най-умни и можещи“ се сблъсъкат челно с институциите на правосъдието.

Защото в момента, както каза едно момче за Пеевски и Борисов в готиния видеоклип на Любомир Жечев за протеста: "Те са предмети. Ти на торба с ла*на какво можеш да кажеш?".

По-добрият живот няма да дойде с магическа пръчка, отведнъж. Но ще дойде, ако правосъдието наистина работи и има доверие в него. Сигурно няма всеки път да е винаги право отсъдено – обаче ако има тенденция, нещата ще започнат да се оправят. Темида е сляпа не защото нищо не вижда, а защото „вижда“ всичко: От снимките на Борислав Сарафов с Петьо Еврото, та чак до КТБ и сакралното: Пеевски не е обвиняем за КТБ? Путин и Обама също не са! Научете ги тези неща, драги Gen Z, иначе лесно ще ви излъжат, независимо колко сте добри със смартфоните и как те ви дават света на тепсия с един екран. За някои неща обаче трябва да се потрудите повече от един скрол. Историята се учи, за да не се повтаря - иначе ...

А за по-старите, които пак излязоха с децата и дори внуците си по площадите – разбрахте ли най-после кое е най-важното, за да почнат да се оправят неща? Защото ако не сте, ако най-важен още ви е хладилникът, той пак няма да стига без правосъдие - празен или леко пълен. Така е устроен човекът.

И вече наистина горко на такива, които днес налитат на мафията, но утре, когато имат възможност, пак няма да стигнат докрай в следващата крачка!

п.п. Не забравяйте - всяка система струва толкова, колкото хората, които я изграждат. А за истинско правосъдие е пределно ясно - тези, които са готови да се подчинят на закона дори когато той е против тях, са най-добрите да градят системата.

Автор: Ивайло Ачев