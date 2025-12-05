Почина известен дизайнер, носител на "Оскар"

Художникът и дизайнер на костюми Теодор Пищек, който спечели награда „Оскар“ през 1985 г. за работата си по филма „Амадеус“ на режисьора Милош Форман, почина на 93-годишна възраст, предаде "Ройтерс", като цитира семейството му.

Пищек е роден в Прага, като родителите му са известни актьори. След като се дипломира през 1958 г. в Академията за изящни изкуства, той се фокусира върху живописта и киното. Освен това е и участник и в международни автомобилни състезания.

Чешкият дизайнер печели наградата за най-добър дизайн на костюми на 57-ата церемония за наградите „Оскар“ за филма „Амадеус“, който печели общо осем отличия, включително и за най-добър режисьор за Форман.

Теодор Пищек също така сътрудничи на своя сънародник Милош Форман във филмите „Валмон“ (1989), за който печели френската награда „Сезар“, и „Народът срещу Лари Флинт“ (1996).

Живописта остава „призванието на живота му“, както Пищек казва пред Чешкото радио години след спечелването на „Оскар“. Той е считан за майстор на фотореализма.

След края на комунистическия режим в Чехословакия през 1989 г. Пищек е избран да направи дизайна на нови униформи на гвардейците пред замъка в Прага. През 2000 г. тогавашният чешки президент Вацлав Хавел награди дизайнера с държавно отличие за заслуги, припомня "Ройтерс".

Източник: БТА