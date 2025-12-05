Войната в Украйна:

Нарушения в Министерството на културата: Сметната палата сезира прокуратурата

05 декември 2025, 08:39 часа 525 прочитания 0 коментара
За втора поредна година Сметната палата е изпратила на прокуратурата материали от одитния доклад за годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2024 г., съобщиха от одитната институция. Сметната палата сезира прокурорите във връзка с финансовото управление във ведомството, след като същото беше направено и по годишния отчет за 2023 г.

Снимка: БГНЕС

И през двете години одитният екип е изразил "отрицателно мнение", което представлява най-тежката оценка в одитната практика. Тя се дава единствено при наличие на всеобхватни отклонения, които съществено изкривяват вярната и точна представа за дейността, активите и финансовото състояние на институцията. Такова становище се среща рядко в публичния сектор и практически означава, че отчетът не може да бъде използван като надежден документ за финансово управление.

Какво сочи докладът за 2024 г.

Установени са данни за извършено престъпление, изпратени в прокуратурата по реда на чл. 58 от Закона за Сметната палата. Наред с това са констатирани съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина.

Снимка: БГНЕС

Одиторите отбелязват и критична липса на документация в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" – Смолян, включително липса на счетоводни данни за период над една година, което на практика прави невъзможно проследяването на финансовите операции. Припомняме, че театърът в Смолян беше сред културните институции, замесени в скандала с източването на бюджетни средства от Министерството на културата през 2024 г.

В одитния доклад са описани и случаи на неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, както и неизпълнение на указания на министъра на финансите. Отбелязано е отсъствие на ефективни вътрешноконтролни механизми, включително примери за неуредени авторски права, пише на сайта на Сметната палата.

Източник: Министерство на културата

Одиторите посочват, че не са получили достатъчна увереност относно пълнотата и достоверността на счетоводната информация, което е довело до издаването на отрицателното мнение.

По време на самия одит са направени корекции, свързани с неправилно осчетоводени активи и театрални представления, неначислени неустойки и лихви, както и допълнителни нарушения, засягащи Национален фонд "Култура".

Снимка: БГНЕС

Сезиране на прокуратурата по повод финансовите отчети на Министерството на културата бе правено и за ГФО за 2023 г., когато Сметната палата установи данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие бяха прекратени с отказ да бъде образувано досъдебно производство, но други проверки продължават.

След проверката на палатата на консолидирания финансов отчет за 2023 г., са били установени редица обезпокоителни факти: има данни за нарушения на театри, при които са отчитани по две представления на ден, при реално изиграно едно, с цел получаване на по-голяма субсидия. В няколко театъра са сключвани договори за разпространение и реклама, без да е спазен Законът за обществените поръчки. По тези договори са изплащани необосновано високи проценти от приходите на съответното представление, като разходите по представленията в определени случаи надскачат приходите. На много места договорите са подписвани само от директора, при задължително изискуеми два подписа на директор и главен счетоводител. Налични проблеми са установени в театрите в Пловдив, Плевен и Варна, поясниха тогава от ведомството, припомня БТА.

През 2024 г. към тази картина се добавят и констатациите на Главния инспекторат на Министерския съвет, който при отделни проверки е установил системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства от длъжностни лица, контролиращи държавни културни институти в Разград и Смолян. Проверките бяха разпоредени от тогавашния министър-председател Димитър Главчев.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
