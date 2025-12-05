Ще решат ли проблемите в системата по-високите здравни вноски? Отговорът от Николай Брънзалов

България е с най-малката здравноосигурителна вноска. Това каза председателят на лекарския съюз д-р Николай Брънзалов в ефира на Нова телевизия. По думите му това е основен фактор за недофинансирането на системата. Но подчерта, че вдигането на здравноосигурителната вноска не е единственото решение на проблемите. Според него въпросът е много по-комплексен и включва разнообразни фактори, като високия процент на неосигурени български граждани.

ОЩЕ: 50 млрд. лв. загуби и болничен срив до 2040 г.: Аркади Шарков обясни какво ще спаси системата

В търсене на решение

"Много хора не плащат осигуровките си по различни причини, а когато се разболеят, се връщат и започват да плащат дълговете си. Но след това пак спират. Това е проблем, който трябва да се реши чрез адекватни мерк", обясни той.

Според председателя на лекарския съюз здравната система у нас позволява лесно влизане и излизане от нея, а това води до лошо управление на ресурсите и неравенство в достъпа до здравни услуги.

Брънзалов обърна внимание и на това, че здравната система е твърде съсредоточена върху болничната помощ, докато доболничната помощ остава слабо финансирана. Според него тежестта трябва да бъде преместена към доболничната помощ и да се увеличи финансирането на тази част от здравната система.

ОЩЕ: Д-р Брънзалов: Ако искаме модерно здравеопазване, вноската трябва да стане поне 10% от осигурителния доход

"Все още не сме успели да намерим правилното решение за всички проблеми, но с постоянни усилия и сериозен подход можем да постигнем напредък", каза той.