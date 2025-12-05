Спорт:

Ще решат ли проблемите в системата по-високите здравни вноски? Отговорът от Николай Брънзалов

05 декември 2025, 08:57 часа 253 прочитания 0 коментара
Ще решат ли проблемите в системата по-високите здравни вноски? Отговорът от Николай Брънзалов

България е с най-малката здравноосигурителна вноска. Това каза председателят на лекарския съюз д-р Николай Брънзалов в ефира на Нова телевизия. По думите му това е основен фактор за недофинансирането на системата. Но подчерта, че вдигането на здравноосигурителната вноска не е единственото решение на проблемите. Според него въпросът е много по-комплексен и включва разнообразни фактори, като високия процент на неосигурени български граждани.

ОЩЕ: 50 млрд. лв. загуби и болничен срив до 2040 г.: Аркади Шарков обясни какво ще спаси системата

В търсене на решение

"Много хора не плащат осигуровките си по различни причини, а когато се разболеят, се връщат и започват да плащат дълговете си. Но след това пак спират. Това е проблем, който трябва да се реши чрез адекватни мерк", обясни той.

Според председателя на лекарския съюз здравната система у нас позволява лесно влизане и излизане от нея, а това води до лошо управление на ресурсите и неравенство в достъпа до здравни услуги.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Брънзалов обърна внимание и на това, че здравната система е твърде съсредоточена върху болничната помощ, докато доболничната помощ остава слабо финансирана. Според него тежестта трябва да бъде преместена към доболничната помощ и да се увеличи финансирането на тази част от здравната система.

ОЩЕ: Д-р Брънзалов: Ако искаме модерно здравеопазване, вноската трябва да стане поне 10% от осигурителния доход

"Все още не сме успели да намерим правилното решение за всички проблеми, но с постоянни усилия и сериозен подход можем да постигнем напредък", каза той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
здравни вноски здравеопазване здравна система Николай Брънзалов
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес