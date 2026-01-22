Учени: Великата пирамида в Гиза е била гигантски асансьор

Ново проучване напълно преобръща разбирането ни за древноегипетските пирамиди. Учените твърдят, че Великата пирамида в Гиза е построена с помощта на праисторически „товарен асансьор“.

Учени откриха как всъщност египтяните са построили пирамидите

Векове наред археолозите се чудят как древните египтяни, по време на строежа на пирамидите, са успели да повдигнат 60-тонни блокове до височината на небостъргач без съвременни кранове. Мистерията около построяването на единственото оцеляло чудо на света изглежда е разгадана. Д-р Саймън Андреас Шойринг от Weill Cornell Medicine публикува изследване в списание Nature, което напълно пренаписва историята на египетската архитектура. За това пише „Дейли Мейл“. Според неговите изчисления, пирамидата на Хеопс е ​​построена не с грубата сила на хиляди роби, влачещи камъни през пясъка, а с помощта на гениално инженерство.

Основната загадка на пирамидата е темпото на строителство. За да я завършат за 20 години, работниците е трябвало да полагат масивни блокове на всеки няколко минути. Д-р Шойринг твърди, че това е било възможно само благодарение на система от плъзгащи се противотежести. Той изчислил, че използването на вътрешни механизми прави възможно повдигането на камъни с изумителна скорост – понякога до един блок в минута.

Хеопсовата пирамида се сдоби със системи за пречистване на въздуха

Ученият преосмисля и предназначението на известните вътрешни пространства на пирамидата. Голямата галерия и Възходящият проход са били нещо повече от просто церемониални коридори. Те представляват наклонени рампи, по които са се спускали тежки противотежести, създавайки сцепление за повдигане на камъни нагоре в друга част на пирамидата.

Доказателство: Стените на галерията са белязани от драскотини, ожулвания и полирани участъци. Това са следи, оставени от огромни шейни, които са били местени напред-назад хиляди пъти. Това е механично износване, а не отпечатъци от жреци.

Гранитна камера като "скоростна кутия"

Изследователят обръща специално внимание на Преддверието, малка стая преди Царската стая. Преди се е смятало, че е капан за разбойници. Шойринг доказва, че това е била станция за управление на макари. Грубата обработка на стените и странните жлебове в гранита показват, че тук са били закрепени дървени греди и въжета.

Системата работела като скоростна кутия: работниците можели да променят конфигурацията на въжетата, за да увеличат силата на повдигане на тежките 60-тонни блокове.

Прочетете също: Учените, които обявиха за "скрит град" под пирамидите в Гиза, сега откриха още един

Тази теория обяснява и защо погребалните камери не са перфектно центрирани в пирамидата (както са харесвали египтяните), а са изместени. Камерата на кралицата и Камерата на краля са изместени спрямо оста си по някаква причина: строителите са били принудени да се приспособят към местоположението на вътрешните асансьорни шахти и механизми.

„Пирамидата е построена отвътре навън. Тя не е била просто паметник, а гигантска самоизграждаща се машина“, се казва в изследването.

Ученият предполага, че в горните слоеве на пирамидата все още може да има скрити малки коридори – останки от тази асансьорна система – които все още не са открити.

Прочетете също: Мистериозни празнини в една от пирамидите в Гиза смаяха учените