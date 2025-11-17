Мистериозни празнини в една от пирамидите в Гиза смаяха учените

Група учени са открили останките от скрит вход към една от пирамидите на известния комплекс в Гиза. Пирамидата на Менкаур, построена около 2510 г. пр.н.е. и висока близо 60 метра, е най-малката от трите основни пирамиди в Гиза, според Daily Mail. Тя е построена като гробница на фараон Менкаур, владетел от Четвъртата династия, чийто саркофаг мистериозно изчезна.

Откритие за най-малката пирамида в Гиза, което смая учените

Изследователи от Египет и Германия използваха високотехнологични, неинвазивни техники за сканиране, за да надникнат зад историческите тухли на пирамидата. Те откриха две скрити, пълни с въздух аномалии. Учените смятат, че те показват наличието на неоткрит досега скрит вход.

Ученият от Техническия университет в Мюнхен (TUM) Кристиан Гросе го нарича „важна находка в Гиза“.

„Методологията за тестване, която разработихме, ни позволява да направим много точни заключения за естеството на вътрешната структура на пирамидата. Хипотезата за друг вход е много правдоподобна и нашите резултати ни доближават значително до потвърждаването ѝ“, коментира той.

Изданието отбелязва, че изследователят Стийн ван ден Ховен за първи път е предположил за евентуален допълнителен вход през 2019 г., но досега това е останало само хипотеза.

Експертите смятат, че вторият вход е от източната страна, обърнат към Нил. По-конкретно, те сочат правоъгълна зона с размери 4 метра височина и 6 метра ширина от източната страна, разположена близо до земята.

Колкото и да е странно, гранитните блокове в тази част на източната фасада са „необичайно гладки“, сякаш внимателно полирани. Забележително е, че подобни гладки камъни са открити и на главния вход от северната страна, което предполага съществуването на втори скрит вход.

Експерти от Кайрския университет и Техническия университет в Мюнхен (TUM) използваха „неинвазивни“ методи – радар, ултразвук и електрическа резистивна томография (ERT) – за да надникнат вътре, без да местят древните тухли. Изненадващо, те откриха две пълни с въздух кухини зад гладката фасада, и двете с различни размери и разположени на различна височина, пише изданието.

Една от изпълнените с въздух „аномалии“ се намира на дълбочина 1,4 м и е с размери един метър височина и 1,5 м ширина, докато другата аномалия се намира на дълбочина 1,13 м и е с размери 90 см на 70 см.

Комплексът в Гиза включва пирамидите на Хуфу, Хафре и Менкауре, както и Големия сфинкс. Всички те са обвити в мистерия поради неясните методи на строителство, точното астрономическо подравняване и все още неясното им предназначение.

Преди това учените твърдяха, че мистериозни руини в Египет доказват истинността на библейската история за Мойсей. Откритието предоставя неопровержими доказателства, че пътят, смятан за ключово място в историята за Изхода, действително е съществувал.

