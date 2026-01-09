Влаголюбиво растение, което е идеално за банята

Почитател ли сте на влаголюбиви растения, идеални за банята ? Тогава знаете колко е трудно да се поддържат тези красавици щастливи. Някои видове са по-капризни от други, но всички те растат по-добре, когато вземете предвид естествената им среда. Едно такова тропическо растение е лесният за поддръжка филодендрон „Burle Marx“ (Philodendron „Burle Marx“). Това увивно растение, което е родом от скандално влажните джунгли на Бразилия, буквално жадува за влага. Можете да поддържате този красив сорт щастлив, като го поставите в светла баня, където може да се наслаждава на естествено високата влажност на пространството.

„Burle Marx“ предпочита нива на влажност около 80%. Нивата на влажност в повечето домове обаче са средно от 30% до 50%. Въпреки че растението ви ще оцелее на тези нива, е малко вероятно да достигне пълния си потенциал - освен ако не добавите овлажнител, тава с камъчета или пулверизатор, наред с други трикове. Ако забележите кафяви, увяхващи или къдрави листа, вашият филодендрон „Burle Marx“ вероятно се нуждае от повече влажност. Това е красиво стайно растение, което вирее във влажни бани. След душ, банята ви може временно да достигне нива на влажност до 100%. Въпреки че влагата в крайна сметка ще се разсее, ако държите „Burle Marx“ в банята си, той ще се възползва от временното повишаване на влажността.

Помогнете на вашия филодендрон „Burle Marx“ да процъфтява във вашата баня

Влажността не е единственото условие, на което трябва да се обърне внимание, когато отглеждате филодендрон „Burle Marx“ в банята си. Като цяло, това растение се счита за лесно за грижи. Това обаче не означава, че е напълно без нужди. Въпреки че „Burle Marx“ ще расте на частична до пълна сянка, той все пак се нуждае от ярка, непряка или филтрирана слънчева светлина, за да оцелее. Ако банята ви има дори малък прозорец, растението ви ще обича да живее в това пространство постоянно. Ако нямате източник на естествена светлина, няма да можете да държите този сорт в банята завинаги - поне не без изкуствени лампи за отглеждане. Вместо това, внасяйте вашия „Burle Marx“ в банята си на ротационен график, за да може да получи здравословна доза влажност, без да пропуска така необходимата слънчева светлина.

Помислете за внасяне на други влаголюбиви стайни растения в банята заедно с вашата саксия „Burle Marx“ и групирайте растенията близо едно до друго. Растенията отделят влага по време на транспирация, което естествено ще поддържа мехурчета влажност около групата. Имате голяма колекция и се чудите как да държите растения в банята, без да претрупвате плотовете ? Възползвайте се от вертикалното пространство с поставки за растения, висящи саксии или саксии на рафтове.