Забраните, които всеки трябва да спазва на Архангелова задушница

Днес, 1 ноември, е Архангелова задушница. Това е последната голяма задушница, която се отбелязва съботата преди Архангеловден, който тази година се пада на 8 ноември. Освен с определени традици, празникът се свързва и с определени забрани.

Традиции на Аргангелова задушница

Задължително на този ден се посещават гробовете след посещението на църква. Ако гробът не е бил почистен предишната събота, се почиства днес. Палят се свещи и тамян. Извършва се и обичаи с преливане с червено вино, който по традиция се прави от най-възрастната жена. Виното се изсипва първо там, където се краката на мъртвеца.

2.11.2024 Архангелова задушница - какво се прави на този ден

На гробището се раздва храна, която задължително включва варено жито и питки. Раздават се още плодове, кекс и различни ястия. Храната се раздава с думите: "Бог да прости!".

Забрани на Архангелова задушница

Този ден не е предназначен за шумни празненства и весели събирания. Пиенето на алкохол и прекомерното преяждане на трапезата противоречат на духа на празника, тъй като Задушница е време за тишина, молитва и вътрешна съсредоточеност. Църквата ни напомня, че радостта от възпоменанието на починалите трябва да бъде светла, а не шумна.

Архангелова задушница - какво трябва и не трябва да се прави на този ден

Храна и напитки не трябва да се оставят върху гробовете. Тази традиция датира от езически времена и няма връзка с православното почитане на мъртвите. Църквата учи, че възпоменаването на мъртвите се осъществява чрез молитва, а не чрез ритуални приношения. Ако искате да направите добро дело в памет на близки, по-добре е да раздадете храна на нуждаещите се или да я дарите на църква – това ще донесе истинска духовна полза.

Нежелателно е също да се карате, да клеветите или да преживявате стари оплаквания. Архангелова задушница е ден, в който човек трябва да се освободи от гнева и да се помири с другите. Мирът в сърцето и душата е най-добрата молитва за починалите. Когато си спомняме за починалите, трябва да казваме само мили думи, благодарейки им за живота, примера и любовта, които са оставили след себе си.

Църквата също забранява унинието на този ден. Аргангелова задушница не е причина за отчаяние, а напомняне за надежда. Християнството учи, че смъртта не е край, а преход към вечен живот. Молитвата и добрите дела помагат на душата на починалия и носят утеха и вътрешен мир на живите.

Не се препоръчва да се занимавате с тежка работа, да решавате важни въпроси или да започвате нови проекти. Този ден трябва да бъде посветен на размисъл, молитва, посещение на църква и подпомагане на другите. Суматохата и забързаността трябва да избягват поне на този ден, за да може душата да намери мир и удовлетворение.

Особено внимание трябва да се обърне на това как помним починалите. Не бива да говорим лошо за тях, дори ако отношенията им с тях са били трудни в живота ни. Всеки има нужда от прошка и добри думи. На този ден е важно да си спомним най-хубавите неща, които са ни свързвали с починалите, и да помолим Бог да даде мир на душите им.