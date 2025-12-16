Войната в Украйна:

Въпреки силен Везенков: Олимпиакос се срина в края и загуби в Евролигата

16 декември 2025, 23:39 часа
Въпреки силен Везенков: Олимпиакос се срина в края и загуби в Евролигата

Голямата баскетболна звезда на България Александър Везенков изигра силен мач за Олимпиакос, но грандът от Пирея допусна поражение от испанския Валенсия с 92:99 (27:25, 20:24, 29:18, 16:32) като домакин в среща от 16-ия кръг на баскетболната Евролига. Родният национал завърши като най-резултатен за "червено-белите" с 24 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 32 минути на терена. Загубата беше трета поредна и общо седма за гръцкия тим.

Валенсия победи Олимпиакос

Олимпиакос продължава с актив 8-7, а Валенсия записа пета поредна победа и общо 11-а от 16 мача, като заема втора позиция във временното подреждане. В атинското предградие Пирея двата състава направиха оспорван сблъсък, преминал с поделено надмощие, а решаваща за победата на испанския отбор беше последната четвърт. В нея гостите поеха водачеството и реализираха 32 срещу само 16 точки за гръцкия тим. 

Преди това, Олимпиакос изоставаше с 47:49 на почивката, но след по-добра трета част обърна до 76:67 в своя полза преди заключителните 10 минути. От съотборниците на Везенков с 13 точки и 8 асистенции завърши Томас Уокъп.

Загуба за Звезда

В друг мач от кръга в Евролигата сръбският Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава, отстъпи пред израелския Апоел Тел Авив със 78:84 (21:21, 16:19, 22:21,19:23 ) като гост в Йерусалим. Това беше първи домакински двубой за Апоел в турнира на израелска земя, тъй като до момента приемаше съперниците в България.

Цървена звезда претърпя трето поредно поражение и вече има общо седем загуби от 16 срещи. Израелският състав остава начело във временното класиране с актив 12-4. Милър-Макинтайър се отчете с 13 точки, 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 30 минути на терена за гостите, докато за Апоел Тел Авив най-полезен беше Антонио Блекни с 28 точки, 9 борби и 5 асистенции.

