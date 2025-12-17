Съдът пусна под домашен арест началника на столичното Пето РПУ

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето районно управление на МВР в София - Пламен Максимов. Той е сред седемте обвиняеми по разследване за участие в организирана престъпна група, действала в София и Ловеч. По данни на прокуратурата групата е замесена в палежи, подкупи и разпространение на наркотици. Съдът прецени, че към момента няма основания Максимов да остане в ареста.

По-рано днес магистратите в Ловеч оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев, известен с прякора Стъкларя. Според прокуратурата той е сочен за ръководител на организираната престъпна група.

Тази вечер съдът заседава по мерките за неотклонение на още трима от задържаните при акцията, в края на миналата седмица. Сред тях са още двама полицейски служители.

Окръжният прокурор на Ловеч - Валентин Вълков, съобщи, че се издирва още едно лице, на което също ще бъдат повдигнати обвинения.