"Мадуро не е наркоман, знам го със сигурност": Лукашенко защити венецуелския президент (ВИДЕО)

Александър Лукашенко заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро не употребява наркотици. „Мадуро не е наркоман— знам това със сигурност“, каза Лукашенко в интервю с американската журналистка Грета Ван Сустерен, коментирайки наркотрафика към Съединените щати. Лукашенко също така постави под съмнение твърденията, че наркотиците, влизащи в САЩ, идват от Венецуела, и заяви, че не вярва на изявленията на Доналд Тръмп по въпроса.

Беларуският президент коментира и слуховете за потенциално преместване на Мадуро в Беларус. Лукашенко каза, че би бил щастлив да го посрещне, твърдейки, че познава колегата си „практически от детинство“ — макар засега да няма официална информация Мадуро да е поискал това от беларуския си колега.

"Мадуро никога не е бил наш противник или враг. Никога. Ако иска да дойде в Беларус, вратите тук са отворени за него. Но повярвайте ми, никога не е ставало дума за това. Мадуро не е такъв човек, който ще изостави всичко и ще избяга. Той е силен мъж, той е като Уго Чавес. Съвестен човек, с когото можеш да разговаряш. Никога с него не сме разговаряли да дойде тук. Напоследък говорим много повече с американците за Венецуела, отколкото с Мадуро.

