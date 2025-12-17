Тръмп забрани на гражданите на още страни да влизат в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп разшири списъка на страните, на чиито граждани е забранено да влизат в САЩ. Ограниченията вече включват Буркина Фасо, Мали, Нигер, Южен Судан и Сирия. Забраната също важи за притежатели на документи, издадени от Палестинската автономия. Мярката се налага заради опасения за националната сигурност и за обществената безопасност.

В първоначалния документ бяха включени държавите, за които още през юни бяха въведени най-строги ограничения: Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан и Йемен. За тях се прилагат мерки като пълно спиране на приемането на кандидати, с някои ограничени изключения. Други държави попаднаха под частични ограничения – Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

