Екстремна подготовка за "Аватар" изправи Сигорни Уийвър пред физическо изпитание

За епичния филм „Аватар“ Сигорни Уийвър е работила с треньор от елитното американско военноморско подразделение, обучаващо прочутите „морски тюлени“, каза 76-годишната актриса пред агенция ДПА. За ролята си в научнофантастичната лента Уийвър се е доближила до физическите си граници. За да овладее взискателните подводни сцени, тя е тренирала усилено с треньор, който обикновено обучава подводни експерти от специалните сили на флота на САЩ.

„Беше физически екстремно“, каза 76-годишната актриса. Но тренировките с инструктора на „тюлените“ са имали осезаем ефект, като актрисата посочи, че сега може да плува много по-добре.

Ролите на Уийвър

В „Аватар: Огън и пепел“ на Джеймс Камерън Уийвър отново играе Кири от народа На'ви на Пандора. Там коренното население влиза в конфликт с хората, които колонизират планетата.

Уийвър, която стана известна с класическия фантастичен филм „Пришълецът“, влиза в познатата си роля си за трети път: първата част - „Аватар“, излезе през 2009 г., а продължението - „Аватар: Природата на водата“ излезе през 2022 г.

„Морските тюлени“ (Navy SEALs) се считат за елитно подразделение на Военноморските сили на САЩ. Треньорът на Уийвър я е научил да се гмурка без водолазна екипировка, припомни си холивудската звезда. „Винаги влизах във водата малко по-рано, за да се подготвя“, каза още актрисата, цитирана от ДПА.

