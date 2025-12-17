Рикошет помогна на Барса да се спаси от чутовен гаф! Третодивизионен тим измъчи каталунците за Купата на краля

Барселони постигна труден успех с 2:0 над третодивизионния Гуадалахара в среща от 1/16-финалите за Купата на краля.

Домакините започнаха смело и първи отправиха точен удар. В петата минута Тер Стеген трябваше да показва рефлекс. Малко по-късно стражът на Гуадалахара Дани Висенте се намеси при изстрел на Гарсия. В 14-ата минута Ямал се размина с попадение. Момчетата на Флик опитваха да пробият прибралия се съперник, разчитащ на контраатака. Това обаче трудно се получваше. Чак към края на полувемето Гарсия тества Висенте, който се справи.

В началото на втората част Рашфорд пропусна сам срещу вратаря. 4 минути по-късно положението се повтори и юношата на Юнайтед пак не успя да вкара. В 70-ата минута каталунският гранд можеше да страда, ако Кристенсен не бе пресякъл подаване. 180 секунди след това опасен шут на Калво премина на сантиметри от вратата на Тер Стеген. В този период Гуадалахара беше в подем и организираше скорострелни котраатаки.

Все пак четвърт час преди да изтече редовното време Кристенсен се разписа, с помощта на рикошет в тялото на съперник. Третодивзионният тим беше на път да отговори, но Тер Стеген блесна с две хубави намеси. Впоследствие сантиметри разделиха и Фермин от гол. В 90-ата минута Маркъс Рашфорд успокои страстите с попадение за крайното 2:0.