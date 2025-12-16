Спорт:

Челси потрепери, но се класира за 1/2-финал в Карабо Къп, бивш играч на Юнайтед блести

Челси изпита затруднения, но елиминира Кардиф Сити с победа с 3:1 в двубой от 1/4-финалите в турнира за Карабао Къп. Всички попадения паднаха през втората част. Появилият се от скамейката Алехандро Гарначо откри резултата в 58-ата минута. Четвърт час преди да изтече редовното време обаче Дейвид Търнбул възстанови паритета. Малко по-късно друга резерва - Педро Нето, върна аванса на лондончани. В добавеното време Гарначо сложи точка на спора.

Джем Юмеров
