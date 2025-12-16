Войната в Украйна:

16 декември 2025, 23:33 часа 267 прочитания 0 коментара
ЦСКА няма спирка! Води преговори с Марадона на Карпатите

Ръководството на ЦСКА работи усилено по трансферната селекция. Румънското издание ProSport пише, че "армейците" водят преговори с местната легенда Георге Хаджи, който е акционер във Фарул Констанца. "Червените" имат интерес към нападателя на клуба Александру Ишфан. Към момента сделката е възпрепятствана заради любопитна клауза в договора на футболиста. Според медията разговорите не са приключили и ще продължат през зимния трансферен прозорец.

Александру Ишфан е в полезрението на ЦСКА

Хаджи е получил оферта от 450 000 евро от ЦСКА за 25-годишния нападател. Въпреки че сумата не е малка, Марадона на Карпатите не я приема, защото ще получи само 225 000 евро. Причината е, че 50% от сумата трябва да постъпи по сметката на бившия клуб на играча - Университатя Крайова.

Кой е Александру Ишфан?

Александру Ишфан бързо се наложи като основна фигура в състава на Фарул Констанца. Нападателят демонстрира отлична форма от началото на сезона и се превърна в ключов играч за тима от морския бряг. На смеката си има 6 гола и една асистенция.

В момента Фарул заема 10-о място в румънската Суперлига с 27 точки след 20 изиграни мача, докато ЦСКА е на 5-а позиция в българската Първа лига с 31 точки след 19 кръга, на 13 точки зад лидера Левски.

