Войната в Украйна:

Австрия готви закон срещу шринкфлацията

12 септември 2025, 14:14 часа 314 прочитания 0 коментара
Австрия готви закон срещу шринкфлацията

Министерство на икономиката на Австрия съобщи, че подготвя закон срещу т. нар. шринкфлация – практика, при която съдържанието на продукта в опаковката намалява, а цената остава същата или се увеличава. Законопроектът трябва да бъде готов до края на годината, информира Австрийското радио и телевизия ОРФ, цитирано от БТА.

Министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер е разпоредил засилени проверки в търговията с хранителни стоки. Те ще се провеждат във всички федерални провинции и ще обхващат отстъпките и ценообразуването, включително дали намаленията се основават на най-ниската цена за последните 30 дни. 

Министерството на социалната политика вече е изразявало съмнения, че това изискване се спазва, и чрез Сдружението за защита на потребителите е подало жалби срещу големи търговски вериги. Преди около месец пък австрийският финансов министър Маркус Мартербауер също посочи именно шринкфлацията като един от начините за ощетяване на потребителите. 

Още: Цената на млякото и сиренето у нас е по-висока, отколкото в Германия и Франция: КНСБ със съмнения за картел

В рамките на акцията за засилен контрол ще се актуализира начинът на изписване на базовите цени, за да станат те по-лесно сравними. Предвиждат се унифицирани стандарти за посочване на цените, по-ясни дигитални ценови етикети и по-големи шрифтове за ценовата информация.

Според Министерството на икономиката законът ще гарантира, че скритите поскъпвания чрез по-малки опаковки ще бъдат обозначавани на рафта. Това трябва да осигури повече яснота и прозрачност за  потребителите.

Надценка до 20% за 23 вида продукти: Сърбия въведе мерки за цените на храните

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Австрия Инфлация цени на храните шринкфлация информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес