Австрия готви закон срещу шринкфлацията

Министерство на икономиката на Австрия съобщи, че подготвя закон срещу т. нар. шринкфлация – практика, при която съдържанието на продукта в опаковката намалява, а цената остава същата или се увеличава. Законопроектът трябва да бъде готов до края на годината, информира Австрийското радио и телевизия ОРФ, цитирано от БТА.

Министърът на икономиката Волфганг Хатмансдорфер е разпоредил засилени проверки в търговията с хранителни стоки. Те ще се провеждат във всички федерални провинции и ще обхващат отстъпките и ценообразуването, включително дали намаленията се основават на най-ниската цена за последните 30 дни.

Министерството на социалната политика вече е изразявало съмнения, че това изискване се спазва, и чрез Сдружението за защита на потребителите е подало жалби срещу големи търговски вериги. Преди около месец пък австрийският финансов министър Маркус Мартербауер също посочи именно шринкфлацията като един от начините за ощетяване на потребителите.

В рамките на акцията за засилен контрол ще се актуализира начинът на изписване на базовите цени, за да станат те по-лесно сравними. Предвиждат се унифицирани стандарти за посочване на цените, по-ясни дигитални ценови етикети и по-големи шрифтове за ценовата информация.

Според Министерството на икономиката законът ще гарантира, че скритите поскъпвания чрез по-малки опаковки ще бъдат обозначавани на рафта. Това трябва да осигури повече яснота и прозрачност за потребителите.

