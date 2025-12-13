Бъдни вечер 2025: Колко струва традицията, когато оризът и корите за баница поскъпват всеки ден?

Броени дни преди един от най-светлите християнски празници, българските домакинства са изправени пред сериозно предизвикателство. Подготовката за Бъдни вечер тази година преминава под знака на драстично поскъпване на хранителните продукти, което принуждава много семейства да нарушат традицията за броя на ястията, за да се вместят в семейния бюджет.

Според репортаж на БНТ, цените на продуктите за постната вечеря са скочили значително спрямо миналата година, като при някои стоки увеличението достига шокиращите 70-80%.

Математика на празника: 400 лева за една вечеря

Савка Атанасова от варненското село Изгрев, която по традиция събира цялата си фамилия – деца и внуци, тази година е принудена да прави сложни икономически изчисления. За трапеза за 12 души, сметката ѝ показва, че ще са нужни около 400 лева.

"Около 90% от продуктите са се увеличили не само с 20-30%, но някои от тях дори със 70-80%. Това налага по-голям бюджет. Ако досега съм предвиждала 11 ястия, сега ще направя 7", споделя домакинята пред националната телевизия. Така, за да посрещне най-близките си, разходът излиза над 30 лева на човек само за постната вечеря.

Въпреки финансовия натиск, Савка е категорична, че няма да се лиши от класиките – боб, сарми, баклава и тиквеник, макар и в по-малък асортимент.

"Ябълките не са черен хайвер"

За домакинствата с по-ниски доходи ситуацията е още по-тревожна. Валентина Даргънова описва 2025-та като "най-трудната година". За да върже двата края, тя обикаля магазините в търсене на промоции – като готов боб в буркан за 2 лева, и планира да спести от плодове и зеленчуци.

"Дали 100 лева ще ми стигнат? Не вярвам", споделя с притеснение жената.

Потребителите са възмутени от цените на най-обикновените стоки. "Ябълките са недостъпни, което не е реално. Това са ябълки, не е черен хайвер", коментира Сани Декран, изразявайки масовото недоволство от етикетите по рафтовете.

Шампионите по поскъпване

Пазарната реалност през декември 2025 г. показва нови рекорди при традиционните български продукти:

Бял боб: Цената му достига 6 лева за килограм, превръщайки го от "храна за бедните" в луксозна стока.

Ориз: Основната съставка за сармите струва с 2 лева повече спрямо миналата година.

Кори за баница и кисело зеле: Това са продуктите с най-сериозен скок в цената.

Елена Иванова, друг потребител, отбелязва пред БНТ, че усещането за ежедневно повишаване на цените е "стабилно", но е категорична, че въпреки всичко, няма да лиши семейството от уюта на домашните сладки и постни ястия.

Духът на празника оцелява

Въпреки че икономическата ситуация принуждава българина да свие потреблението и да намали броя на чиниите на масата – от 11 на 9 или 7, посланието на хората остава непроменено. Броят на гозбите не определя светостта на празника. Най-важната "съставка" за Бъдни вечер остава възможността семейството да бъде заедно, дори и около по-скромна трапеза.

