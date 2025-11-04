България и Северна Македония подписват за жп тунел: Защо е важно да има такъв

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, съобщиха от Министерство на транспорта. Подписването ще се състои на 6 ноември 2025 г. (четвъртък) от 11:45 ч. на жп гара Гюешево.

Ще има важни гости

Прави впечатление, че на церемонията ще има и важни гости. Ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Защо тунелът е ключов?

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. ОЩЕ: Анализ: Пари и пак пари за Македония с Коридор 8, но Скопие мълчи

Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България.

Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Междувременно България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ. ОЩЕ: България, Турция и Румъния ще изграждат съвместно нови транспортни коридори