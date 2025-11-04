Войната в Украйна:

България и Северна Македония подписват за жп тунел: Защо е важно да има такъв

04 ноември 2025, 11:22 часа 305 прочитания 0 коментара
България и Северна Македония подписват за жп тунел: Защо е важно да има такъв

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, съобщиха от Министерство на транспорта. Подписването ще се състои на 6 ноември 2025 г. (четвъртък) от 11:45 ч. на жп гара Гюешево.

Ще има важни гости

Прави впечатление, че на церемонията ще има и важни гости. Ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Защо тунелът е ключов?

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. ОЩЕ: Анализ: Пари и пак пари за Македония с Коридор 8, но Скопие мълчи

Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО. 

Междувременно България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ. ОЩЕ: България, Турция и Румъния ще изграждат съвместно нови транспортни коридори

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани коридор 8 транспортен коридор Северна Македония жп тунел
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес