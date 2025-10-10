Анализ: Пари и пак пари за Македония с Коридор 8, но Скопие мълчи

Когато се започне дебат за европейските транспортни коридори в Македония, първо винаги се споменават двата най-важни маршрута – оста север-юг през Коридор 10 и оста изток-запад през Коридор 8. На пръв поглед повечето хора биха казали, че Коридор 10 е по-важен, защото е готов, функционален и носи пари. Но ако погледнем голямата картина, дългосрочно и стратегически, истинската сила за трансформация се крие в Коридор 8.

Защо? Защото това не е просто транспортна линия, а геополитическа артерия, която позиционира Македония като мост между Адриатическо и Черно море, между Изтока и Запада, между пристанищата Дуръс и Пирея от едната страна и Варна и Бургас от другата.

Коридор 10 е днешната икономическа реалност. Македония има завършена магистрала от Табановце до Богородица. Хиляди камиони и пътници преминават всеки ден, пълнейки държавната хазна с транзитни такси, гориво и услуги. Товарният трафик през Сърбия към Централна Европа и през Гърция към Солун и Пирея е стабилен и проверен.

Геополитическа картина

Но именно това е слабостта на Коридор 10 – Македония е само транзитна станция, точка, през която преминава трафик, който би могъл да премине и по други маршрути. С Коридор 8 Македония не я прави незаменима. За разлика от това, Коридор 8 поставя Македония в по-голяма, по-рядка и по-реалистична мрежа. Той е реална ос, свързваща Адриатическо с Черно море. Транспортна ос, която ЕС, НАТО и САЩ отдавна насърчават - алтернатива на вече развити мрежи.

За източната част на Коридор 8 към България вече са отпуснати над 82 милиона евро безвъзмездни средства, както и заеми за изграждането на нова 24 км железопътна линия и електрификацията на съществуващите 88 км от Куманово до Деве баир. Според анализи на ЕИБ, завършването на този участък ще съкрати транспорта между Скопие и София с повече от 120 километра, тъй като днес товарният транспорт минава през Ниш – маршрут, който е едновременно по-дълъг и по-скъп.

