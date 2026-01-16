България купува машина за добив на редкоземни елементи

В случай, че започналите сондажи докажат добра концентрация на територията на "Мини Марица-Изток", Българският енергиен холдинг ще закупи машина за добив на редкоземни елементи.

Сондажите се извършват съвместно с Университета от Северна Дакота, който единствен в света има технология за извличане на критични минерали и метали от лигнитни въглища.

Проучването за критични суровини в "Мини Марица-изток"

БЕХ, Геологически институт при БАН и "Мини Марица-изток" подписаха Споразумение за сътрудничество в проучването на критични суровини и редкоземни метали, в присъствието на министър-председателя Росен Желязков и министъра на енергетиката Жечо Станков.

Подписаният документ поставя началото на проучване на възможностите за извличане на критични суровини и редкоземни метали от лигнитните въглища в комплекса "Марица-изток".

Още в средата на миналата година с подписването на Mеморандум за разбирателство между БЕХ и Университета в Северна Дакота (UND), като една от водещите научни институции в тази сфера, на национално ниво бяха предприети действия от БЕХ, "Мини Марица-изток" и Геологическия институт при БАН относно проучването на потенциала на "Източномаришки въглищен басейн".

През следващата седмица се очаква сключване на споразумението между БЕХ и университета в Северна Дакота с конкретни финансови параметри за всички дейности. В момента се изследва и третият въглищен пласт с цел определяне на наситеността и най-подходящите зони за работа.

Жечо Станков отбеляза, че в изпълнение на решение на МС и във връзка с участието на БЕХ в търсенето и проучването в Черно море, в структурата на холдинга ще бъде създадена нова дирекция, която ще отговаря за проучването, геоложките дейности и иновациите.

Източник: iStock

След подписването на тристранното споразумение за сътрудничество бе извършен и поредния проучвателен сондаж на площадката на "Мини Марица-изток". Част от взетите проби ще бъдат изпратени за анализи в Университета в Северна Дакота, където ще се тества приложимостта на технологията TerraCore, позволяваща производство на концентрат с до 90% съдържание на 17 редкоземни елемента и пречистени висококалорични въглища за индустриални цели.

Обнадеждаващи резултати

Според Станков пробите от третия въглищен пласт са дълбоки. Той никога не е бил проучван, а резултатите към момента са обнадеждаващи.

"Задачата, която в момента сме си поставили, е да направим карта или да картираме площадката на мините с местата с най-голям потенциал. Съответно, да можем да закупим впоследствие такава машина", заяви министърът, цитиран от БНР.

"В Българския енергиен холдинг сме предоставили значителни средства по банковите сметки, които да позволяват такъв тип инвестиции - самото отделяне, самото обогатяване впоследствие да се случва непосредствено до рудника на територии, на които вече въглищата са иззети или които са били насипища, за да можем там да създадем нови икономически дейности", допълни той.