Българска асоциация на комуникационните агенции избра нов Председател и Управителен съвет за тригодишен мандат

На проведеното Общо събрание на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) беше избран нов Управителен съвет на Асоциацията за мандата 2025-2028. Досегашният Председател Чавдар Кенаров – oсновател и творчески директор на Noble Graphics, и Мария Григорова от агенция NEXT-DC, остават в новия Управителен съвет като знак за приемственост и продължение на знаковите инициативи на БАКА.

Останалите членове на УС на браншовата организация са изцяло нови, в състав:

Десислава Стоянова - Публисис ЕАД (Publicis Groupe Bulgaria)

Катя Димитрова – Интерпартнерс АД (Interpartners Group)

Мария Славова - Ол ченълс комюникейшън ЕООД (All Channels Communication)

Мартин Димитров – Нитрам Комюникейшънс ООД (Nitram)

Никола Цанов – Хюман Адвъртайзинг ООД (Human)

Общото събрание единодушно избра Катя Димитрова за Председател на БАКА.

На своето първо заседание, Управителният съвет определи Десислава Стоянова за Заместник-председател на Асоциацията.

Новото ръководство представлява баланс между творчески, медийни и комуникационни агенции, и е ясен знак за заявката на Асоциацията все по-широк спектър агенции да я припознават като професионална общност и гарант на техните интереси.

За настоящия мандат Сдружението избра и нов Контролен съвет, в който влизат Иво Цеков (Директ Медия ЕООД), Йордан Йорданов (Медиа Планинг Груп ЕООД), Светослав Дъбов (Аргент-2002 ООД).

За Катя Димитрова

Катя Димитрова

Катя Димитрова е съосновател и управляващ партньор на една от водещите български комуникационни групи, Интерпартнерс, която включва творческа рекламна агенция Интерпартнерс, пиар агенция ИнтерИмидж и дигитална агенция The Digitarians.

Катя е комуникатор с над 30-годишен опит, председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) за периода 2017-2019 година, член на управителните съвети на редица обществени организации като Сдружение "Дамски форум", Бизнес клуб Белгия-България-Люксембург, фондация BCause и фондация "Благотворител".

За БАКА

Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация. От 1996 г. БАКА е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАСА).

БАКА е член на Art Director Club of Europe, чиято кауза е да популяризира разнообразието и творческата идентичност сред различните култури в Европа, както в художествен план, така и в комерсиално-артистичен.

Асоциацията е официален и изключителен представител на LIONS – организацията, обединяваща Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx и Spikes Asia.

Асоциацията организира конкурса Effie България, като използва с лиценз регистрираните търговски марки на Effie Worldwide - Effie® и логото "E". Наградите Effie отличават най-ефективните постижения в маркетинговите комуникации – идеите, които работят.

Асоциацията е организатор на ФАРА (Фестивал на Българската асоциация на комуникационните агенции) - най-престижният форум на креативната индустрия в България, чиято цел е да направи преглед и да отличи най-добрите примери в работата на българските комуникационни агенции.