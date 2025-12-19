Спорт:

Неочакван обрат с цената на петрола

19 декември 2025, 10:02 часа 225 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се понижава неочаквано днес и се очаква да отчете спад за втора поредна седмица, тъй като нарастващите надежди за мирно споразумение между Русия и Украйна компенсират опасенията от евентуални прекъсвания на доставките, свързани с мерките на САЩ срещу венецуелския износ, предаде Ройтерс. Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него преговорите за прекратяване на войната в Украйна "се приближават към нещо“.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“ поевтиняват с 8 цента, или 0,13 на сто, до 59,73 долара за барел.

Американският суров петрол е надолу с 10 цента, или 0,1 на сто, на цена от 55,90 долара за барел.

За уикенда е планирана среща между представители на САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна.

Същевременно пазарите следят развитието около обявената от Вашингтон блокада на петролни танкери, подлежащи на санкции, които влизат и излизат от Венецуела. Засега обаче остава неясно как на практика ще бъде приложена мярката. Венецуелският петрол представлява около 1 на сто от световните доставки. Миналата седмица американската брегова охрана конфискува венецуелски петролен танкер – ход, определян като безпрецедентен.

"Несигурността около прилагането на мерките и оптимизмът за потенциално мирно споразумение за Украйна, водено от САЩ, успокояват опасенията за глобалните доставки и ограничават геополитическата рискова премия“, коментира анализаторът на IG Тони Сикамор.

Анализатори отбелязват, че евентуални допълнителни санкции срещу руския петрол биха представлявали по-сериозен риск за пазара, отколкото ограниченията върху венецуелските доставки.

По данни на източници, запознати с износа на петрол от Венецуела, страната е разрешила на два несанкционирани много големи танкера да отплават към Китай.

Междувременно анализатори на Bank of America смятат, че по-ниските цени на петрола могат да ограничат предлагането, което би помогнало да се предотврати по-рязък спад на котировките.

Според Сикамор движение над зоната на съпротива между 56,70 и 56,90 долара за барел при американския петрол би подкрепило тезата, че понижението до 54,98 долара по-рано тази седмица е било временно. При пробив под това ниво обаче низходящата тенденция може да се възобнови с цел около 50 долара за барел.

Пламен Иванов
мирни преговори Венецуела петрол САЩ цена на петрола
